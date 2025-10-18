Гороскоп на 18 октября

Сегодня звезды гороскопа наделяют повышенной активностью, энергичностью, целеустремленностью и пробивными способностями. Такой набор качеств позволяет за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера. Главное, следить за тем, чтобы грамотно расходовать свои силы, не превышая установленный природой лимит. День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру, с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что дела делами, но не забывайте в течение дня делать паузы для отдыха: и физического, и эмоционального, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня перед Овном редко будет возникать дилемма "хочу-не хочу". На первом месте будет стоять слово "надо". При этом любые свои обязанности Овну сегодня захочется исполнить не просто хорошо, но желательно лучше, чем другие. Очень неплохо использовать энергию этого дня, продемонстрировав всем (особенно начальству) свою работоспособность и энтузиазм. Вот только не переусердствуйте, чтобы выскочкой не прослыть. И с эмоциями аккуратнее! Может полыхнуть...

Телец

Сегодня ничто не сможет испортить Тельцу настроения больше, чем нахальные выскочки с завышенной самооценкой. В течение дня на его пути то и дело будут попадаться всякие личности, которые будут пытаться оттеснить Тельца на второй план или как-либо затмить его достоинства. Звезды гороскопа предупреждают, что вероятность столкнуться с такими выскочками сегодня очень высока. Впрочем, не стоит обращать на них внимания, тем более что талантов у Тельца из-за них меньше не станет.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше не ходить в гости к тем, у кого квартира побогаче или побольше. Даже самые воспитанные и правильные из Близнецов в этот день не смогут избежать уколов банальной, но очень острой зависти! Вообще же звезды гороскопа сегодня будут склонять Близнецов к тому, чтобы прикупить для дома что-нибудь нужное, красивое и главное - чтобы ни у кого из знакомых такого не было! Ну а что касается других дел, они сегодня обещают идти хорошо.

Рак

Сегодня Рак рискует стать жертвой собственной непоседливости. Многочисленные идеи и планы будут настолько разрывать его мозг, что он способен потратить все свои физические и моральные силы в бесплодных попытках реализовать их все одновременно. При таком раскладе Раку полезно не гнаться за всеми зайцами сразу, а выбрать среди них одного - посимпатичнее.

Лев

Сегодня Лев рискует поддаться соблазну посчитать деньги в чужих карманах. Однако делать это категорически не рекомендуется! Сосредоточьтесь лучше на своих - в этом случае звезды гороскопа предвещают вам финансовый успех. В противном же случае весь день может пойти наперекосяк. Особенно Льву следует избегать финансовых и имущественных споров, в том числе судебных. Эмоций сегодня будет много, а вот толку, увы, нет. Лучше уж переключить свою энергию на любовные игры: здесь есть все шансы добиться отличных результатов.

Дева

Сегодня Дева может осознать, что ревность - чувство внезапное, и ревновать можно ко всему, что хоть как-то движется. Расслабьтесь, через день-другой от этого чувства не останется и следа, а вот поддавшись своей ревности сегодня, вы рискуете наломать немало дров. Лучше направьте свою кипучую энергию на что-либо позитивное и полезное - сегодня вы можете добиться грандиозных успехов и в бизнесе, и в карьере. Ну или хотя бы уборку сделайте, или шопингом займитесь.

Весы

Сегодня взгляды Весов будут радикально отличаться от взглядов всех остальных. Весам будет непонятен и подозрителен кипучий энтузиазм окружающих. Еще более подозрительными будут казаться им попытки заразить этим энтузиазмом их самих. Во всяком случае, ни в какие общественные мероприятия Весы по своей воле влезать сегодня будут не настроены, предпочитая тратить энергию исключительно на спокойное решение своих собственных задач. И это правильно, потому что именно такое вот душевное равновесие обеспечит им сегодня благосклонность фортуны.

Скорпион

Сегодня в голову Скорпиона может прийти совершенно невообразимая, фантастическая идея! И на первый, и на второй взгляд эта идея будет выглядеть совершенно невозможной, однако именно ее Скорпиону сегодня и захочется воплотить в жизнь. Все остальное будет казаться ему слишком банальным, скучным и пресным. Самое забавное, что именно эта фантастическая идея, в отличие от других, сегодня имеет хорошие шансы реализоваться. Другой вопрос - сколько сил и средств на это понадобится? И какую дыру в финансах эта идея оставит?

Стрелец

Сегодня Стрелец способен показать в своих делах очень неплохие результаты! Вопросы, которые в другие дни могли бы вызывать скуку, будут решаться с огоньком. Сегодня даже в занятии обычной бухгалтерией Стрелец может испытать что-то вроде вдохновения и творческого подъема! Вот и используйте этот день для тех дел, на которые раньше не хватало ни терпения, ни энтузиазма.

Козерог

Сегодня девизом дня у Козерога станет: "Быстрее, выше, сильнее!". Весь день он будет испытывать желание если и не посоревноваться с кем-либо напрямую, то хоть в чем-то оказаться лучше других. И дело здесь отнюдь не в хвастовстве. Для Козерога все это будет носить характер игры, в которой ему хочется не похвастаться, а сделать что-то лучше. Что в этом плохого, если не давать воли негативным эмоциям и не насмешничать? И еще одна вещь, за которую Козерогу сегодня ни в коем случае нельзя браться - это за азартные игры: затянет!

Водолей

Сегодня в душе Водолея проснется Отелло! Весь день поведение любимого человека будет казаться Водолею подозрительным, а признаки вероятной неверности станут мерещиться на каждом углу. Если не желаете, чтобы ревность поселилась в вашей душе надолго, постарайтесь как-нибудь урезонить свою подозрительность. Поверьте, реальных поводов для ревности сегодня нет. Ну, или почти нет.

Рыбы

Сегодня творческий потенциал Рыб достигнет максимума! В этот день им не только окажутся по плечу многие сложные дела и вопросы, но главное, будет настроение ими заниматься, небрежно оставляя за спиной недовольных конкурентов. Сегодня у Рыб есть шанс довести до ума какие-то из своих проектов, получив достойные результаты за свои труды. Впрочем, об отдыхе сегодня тоже не надо забывать, а то недолго и перегреться.