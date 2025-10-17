https://news.day.az/world/1788888.html Трамп предложил снять фильм о лидере этой страны - ВИДЕО Президент США Дональд Трамп предложил снять фильм о председателе КНР Си Цзиньпине. Как передает Day.Az, об этом американский лидер сказал в интервью Fox News. Кадры опубликованы в Телеграм. "Я думаю, что у нас с Китаем все будет хорошо. Я с Си прекрасно взаимодействую. Он очень сильный лидер, очень! Знаете, удивительный человек.
"Я думаю, что у нас с Китаем все будет хорошо. Я с Си прекрасно взаимодействую. Он очень сильный лидер, очень! Знаете, удивительный человек. Вы посмотрите, что он сделал и кем он стал, вы знаете, где он находится? Его жизнь - удивительная история. Это сюжет для отличного фильма. Я думаю, что у нас все будет хорошо с Китаем, но мы должны заключить честную сделку. Все должно быть честно", - сказал Трамп.
