Трамп предложил снять фильм о лидере этой страны

Президент США Дональд Трамп предложил снять фильм о председателе КНР Си Цзиньпине.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер сказал в интервью Fox News. Кадры опубликованы в Телеграм.

"Я думаю, что у нас с Китаем все будет хорошо. Я с Си прекрасно взаимодействую. Он очень сильный лидер, очень! Знаете, удивительный человек. Вы посмотрите, что он сделал и кем он стал, вы знаете, где он находится? Его жизнь - удивительная история. Это сюжет для отличного фильма. Я думаю, что у нас все будет хорошо с Китаем, но мы должны заключить честную сделку. Все должно быть честно", - сказал Трамп.