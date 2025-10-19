https://news.day.az/world/1789231.html Турция продолжит содействовать мирному урегулированию между Афганистаном и Пакистаном Турция приветствует достигнутое между Афганистаном и Пакистаном соглашение о прекращении огня. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.
Турция приветствует достигнутое между Афганистаном и Пакистаном соглашение о прекращении огня.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.
"Мы приветствуем достигнутое соглашение о прекращении огня и создание соответствующих механизмов в рамках переговоров в Дохе, проведённых при посредничестве Турции и Катара, с целью укрепления мира и стабильности между Афганистаном и Пакистаном. Высоко оцениваем усилия Катара, принимавшего эти переговоры. Турция продолжит поддерживать усилия, направленные на обеспечение устойчивого мира и стабильности для двух братских стран и всего региона", - подчёркивается в заявлении.
