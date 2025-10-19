В Азербайджане сократился средний срок погашения гособлигаций

Показатель среднего срока погашения по государственным облигациям в Азербайджане снизился до 1,47 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов.

Отмечено, что в результате концентрации спроса инвесторов на краткосрочных (до 3 лет) государственных облигациях в последние годы, по состоянию на 1 января 2025 года 91,4% портфеля государственных облигаций, находящихся в обращении, приходилось на 1-3-летние облигации, а 8,6% - на 5-7-летние. Было подчеркнуто, что данная ситуация привела к снижению показателя среднего срока погашения по государственным облигациям до 1,47 года и увеличению рисков рефинансирования в среднесрочном периоде в связи с концентрацией основных выплат по государственным облигациям в краткосрочном периоде.

В рамках мер, принимаемых для снижения указанных рисков, часть государственных облигаций сроком на 1-3 года была заменена на государственные облигации сроком на 7-10 лет. В результате по состоянию на 1 октября 2025 года доля государственных облигаций сроком на 1-3 года в портфеле государственных облигаций сократилась до 60,6 процента, а доля государственных облигаций сроком на 5-10 лет увеличилась до 39,4 процента. Таким образом, в соответствии с обновленными целями среднесрочной и долгосрочной стратегии по управлению государственным долгом в Азербайджанской Республике на 2022-2025 годы, срок погашения государственных облигаций увеличился в 2,4 раза по сравнению с концом 2024 года, составив 3,52 года.