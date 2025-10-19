Стало известно, под каким номер Абубакар будет выступать за "Нефтчи"

Определен игровой номер нового трансфера "Нефтчи", камерунского нападающего Венсана Абубакара.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Абубакар будет выступать в составе "бело-чёрных" под номером 45.

Венсан Абубакар - один из самых известных африканских форвардов последнего десятилетия. На протяжении своей карьеры он выступал за такие именитые клубы как "Порту", "Бешикташ" и "Аль-Наср".