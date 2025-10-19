https://news.day.az/sport/1789184.html Стало известно, под каким номер Абубакар будет выступать за "Нефтчи" Определен игровой номер нового трансфера "Нефтчи", камерунского нападающего Венсана Абубакара. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Абубакар будет выступать в составе "бело-чёрных" под номером 45. Венсан Абубакар - один из самых известных африканских форвардов последнего десятилетия.
Венсан Абубакар - один из самых известных африканских форвардов последнего десятилетия. На протяжении своей карьеры он выступал за такие именитые клубы как "Порту", "Бешикташ" и "Аль-Наср".
