https://news.day.az/world/1789075.html В Грузии реализуют проект автодороги до границы с Азербайджаном В Грузии объявлен тендер на строительство второго участка дороги Тбилиси-Рустави международной автомагистрали Тбилиси-Красный мост до границы с Азербайджаном. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Фонде муниципального развития Министерства инфраструктуры Грузии.
В Грузии реализуют проект автодороги до границы с Азербайджаном
В Грузии объявлен тендер на строительство второго участка дороги Тбилиси-Рустави международной автомагистрали Тбилиси-Красный мост до границы с Азербайджаном.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Фонде муниципального развития Министерства инфраструктуры Грузии.
В рамках проекта на территории села Поничала планируется строительство 3,6 километра дороги и двух новых мостов через реку Кура (протяженностью 211 и 170 метров). Также будут обустроены прибрежные зоны отдыха и безопасные пешеходные зоны, оснащённые светофорами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре