В Грузии реализуют проект автодороги до границы с Азербайджаном

В Грузии объявлен тендер на строительство второго участка дороги Тбилиси-Рустави международной автомагистрали Тбилиси-Красный мост до границы с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Фонде муниципального развития Министерства инфраструктуры Грузии.

В рамках проекта на территории села Поничала планируется строительство 3,6 километра дороги и двух новых мостов через реку Кура (протяженностью 211 и 170 метров). Также будут обустроены прибрежные зоны отдыха и безопасные пешеходные зоны, оснащённые светофорами.