В Азербайджане увеличат пенсионный возраст?

В социальных сетях распространяются утверждения о том, что увеличение средней продолжительности жизни в будущем приведёт к повышению пенсионного возраста.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Milli.Az в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения отметили, что в настоящее время никакие предложения о повышении пенсионного возраста не рассматриваются.

Отмечается, что в стране обеспечивается стабильный рост социальных выплат, включая пенсии, которые Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) выплачивает ежемесячно и своевременно.

"Одновременно проводится целенаправленная работа по обеспечению финансовой устойчивости Фонда. В системе страхования и пенсий внедряются цифровые решения для повышения прозрачности, свободные средства Фонда привлекаются к инвестиционной деятельности и принимаются другие меры. В рамках этих мероприятий вопрос повышения пенсионного возраста в настоящее время не обсуждается", - говорится в ответе ведомства.

Напомним, что в подготовленной Министерством финансов "Среднесрочной бюджетной рамке на 2026-2029 годы" указано: в 2024 году средняя продолжительность жизни в Азербайджане составила 74,6 года, и при сохранении текущей тенденции, по прогнозам ООН, к 2050 году этот показатель достигнет 78,6 года. В документе подчёркивается, что на фоне демографического старения, неформальной занятости, структурных изменений на рынке труда и глобальных вызовов одной из приоритетных задач является адаптация пенсионного обеспечения населения к современным требованиям, а также продолжение реформ по повышению финансовой устойчивости и укреплению страховых принципов системы социального обеспечения.