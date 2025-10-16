Обсуждены перспективы сотрудничества между ЦБА и казначейством Всемирного банка

В рамках визита делегации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в США состоялась встреча первого заместителя председателя Алияра Мамедъярова с директором Департамента управления активами и консультационных услуг казначейства Всемирного банка Катаржиной Зайдель-Куроска.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА, в ходе встречи было высоко оценено текущее состояние сотрудничества между ЦБА и Всемирным банком, а также выражено удовлетворение результатами программ технической помощи, тренингов и семинаров по управлению резервами.

На встрече также состоялся обмен мнениями о проведении тренингов по управлению инвестициями, искусственному интеллекту и другим актуальным темам в рамках Программы партнерства Всемирного банка по консультированию и управлению резервами, а также о дальнейшем углублении возможностей будущего сотрудничества.