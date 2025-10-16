Увеличен прогноз доходов и расходов сводного бюджета Азербайджана

Доходы сводного бюджета Азербайджана на 2026 год прогнозируются на уровне 44,969.4 миллиарда манатов, что на 1 миллиард 18,8 миллиона манатов или 2,3% больше, чем утвержденный показатель на 2025 год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, об этом говорится в Среднесрочной бюджетной рамке на 2026-2029 годы, подготовленной Министерством финансов.

Согласно документу, к концу среднесрочного периода ожидается рост доходов сводного бюджета до 50,422.5 миллиарда манатов, что на 6 миллиардов 472 миллиона манатов или 14,7% больше.

Расходы сводного бюджета на 2026 год прогнозируются на уровне 48,839.3 миллиарда манатов, что на 1 миллиард 209,9 миллиона манатов или 2,5% выше по сравнению с утверждённым показателем на 2025 год. К концу среднесрочного периода расходы, как ожидается, составят 52,182.4 миллиарда манатов, что на 4 миллиарда 553 миллиона манатов или 9,6% больше.

Напомним, что согласно первоначальному заявлению Министерства финансов о ключевых показателях государственного и сводного бюджетов Азербайджанской Республики на 2026 год, доходы сводного бюджета ранее прогнозировались на уровне 44,825.3 миллиарда манатов, а расходы - 48,683.1 миллиарда манатов. Таким образом, доходы увеличены на 144,1 миллиона манатов, а расходы - на 156,2 миллиона манатов.