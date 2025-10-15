В Баку открылась выставка Музея Диего Риверы Анауакалли

В Национальном музее искусств Азербайджана открылась выставка "Диего Ривера: Обещание лучшего будущего" Музея Диего Риверы Анауакалли в Мексике. Выставка организована совместно посольством Мексики в Азербайджане, Министерством культуры Азербайджана, Музеем Анауакалли и Азербайджанским национальным музеем искусств, сообщает Day.Az.

Выставка, посвященная творчеству всемирно известного мексиканского художника Диего Риверы (1886 - 1957), является первым проектом, представленным Музеем Анауакалли на международном уровне. На ней представлено около 100 фоторепродукций художественного наследия Диего Риверы - фрески, рисунки и наброски, а также архивные фотографии и документы. Эти материалы позволяют зрителям ближе ознакомиться с уникальным творчеством одного из величайших художников XX века.

Выступая на открытии выставки, директор Национального музея искусств Азербайджана Ширин Меликова, посол Мексики в Азербайджане Виктория Ромеро, доктор философии по искусствоведению Тельман Ибрагимов и директор Музея Диего Риверы Анауакалли в Мексике Тереза ​​Мойя рассказали о значимости данного проекта. Они подчеркнули, что творчество Диего Риверы отражает общечеловеческие ценности и является неотъемлемой частью культурного наследия Мексики. В выступлениях было отмечено, что выставка способствует укреплению культурных связей между Азербайджаном и Мексикой, и выражена благодарность организаторам.

Экспозиция выставки включает пять основных тематических разделов, раскрывающих ключевую роль художника в социальной трансформации Мексики. В них прослеживаются размышления художника об искусстве, его позиция в движении муралистов, синтез живописи и архитектуры, а также социальная роль его творчества в послереволюционной Мексике и глубокий интерес Риверы к Мексиканской революции, народному образованию и роли искусства как инструмента гражданского общества. Посетители смогут воочию увидеть, как Ривера стал ведущей фигурой в мексиканской монументальной росписи, шагнувшей от искусства как эстетического явления к искусству как средству образования и инструменту формирования общественного сознания.

Особое место в экспозиции занимают фоторепродукции фрески Риверы "Сотворение" (1922), написанной для Национальной подготовительной школы Мексики. Эта монументальная работа считается началом мексиканского мурального искусства и демонстрирует синтез стиля Возрождения с местными, индейскими мотивами. Среди более поздних монументальных проектов Риверы - фрески в Университете Чапинго и Министерстве народного образования Мексики.

Репродукции фресок Национального дворца в Мехико и Дворца Кортеса в Куэрнаваке отражают стремление Риверы представлять историю как социальную борьбу и то важное значение, которое он придавал культуре коренных народов.

Выставка также подробно освещает международную деятельность Риверы. В 1933 году его фреска "Человек на распутье", созданная для "Рокфеллер-центра" в Нью-Йорке, вызвала бурные споры и была уничтожена. Однако художник воссоздал эту картину в Мехико под названием "Человек, управляющий Вселенной". Документальные изображения этой работы также являются одним из главных экспонатов выставки.

Центральный раздел выставки посвящен Музею Анауакалли, созданному по личной инициативе Риверы. Это уникальное пространство, расположенное в Мехико, было спроектировано самим художником. Построенный из вулканических камней, музей призван создать мост между древним наследием коренных народов, современностью и будущим. Представленные на выставке его архитектурные планы, эскизы и фотографии в полной мере отражают идею Риверы о сохранении культурных корней и вдохновении для будущих поколений.

Отметим, что данный проект был реализован по инициативе посла Виктории Ромеро благодаря совместным усилиям посольства Мексики в Азербайджане, Министерства иностранных дел Мексики, Главного управления культурной дипломатии и Музея Анауакалли. Эта инициатива демонстрирует роль искусства как средства культурной дипломатии и знакомит международное сообщество с творчеством Диего Риверы, вдохновленным социальной борьбой мексиканского народа.

Выставка продлится до 30 декабря 2025 года.

