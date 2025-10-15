Продажи электромобилей в мире достигли рекордного уровня

Мировые продажи полностью электрических и подключаемых гибридных автомобилей выросли на 26% в сентябре по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордных 2,1 миллиона единиц. Это обусловлено высоким спросом в Китае и недавним ростом налоговых льгот в США.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила в среду исследовательская компания Rho Motion.

По словам менеджера по данным Rho Motion Чарльза Лестера, на Китай пришлось около двух третей мировых продаж - около 1,3 млн единиц. Северная Америка также достигла рекордного уровня, поскольку покупатели из США стремились получить льготы до истечения срока их действия, пишет Reuters.

Китай является крупнейшим в мире автомобильным рынком, на его долю приходится более половины мировых продаж электромобилей, которые, по данным Rho Motion, включают электромобили и подключаемые гибриды.

В сентябре, который обычно является самым активным месяцем в Китае для покупки автомобилей, продажи выросли, поскольку покупатели стремились максимально эффективно использовать субсидии на обмен старых автомобилей до того, как некоторые регионы начали их постепенно отменять.

Спрос в США резко вырос, поскольку покупатели поспешили воспользоваться истекающим налоговым вычетом на электромобили в размере 7500 долларов США, хотя ожидается, что спрос резко снизится в четвертом квартале, "поскольку и потребители, и предприятия потеряют доступ к федеральным стимулам, которые поддерживали покупки электромобилей", - заявила компания Rho Motion.

Европа также достигла нового максимума, чему способствовали стимулы в Германии и высокий спрос в Великобритании, в то время как запуск Tesla более дешевой ModelY в Европе, как ожидается, еще больше усилит конкуренцию в ближайшие месяцы.