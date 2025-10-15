Уровень воды в Каспийском море, снижение которого началось в 2005 году, продолжает падать. Особенно заметно это в период с 2021 по 2024 год, когда уровень Каспия снизился на 96 сантиметров.

Но как долго будет продолжаться это снижение, которое наблюдается уже 20 лет?

Как передает Day.Az, в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) сообщили Bizim.media, что точные сроки дальнейшего падения уровня Каспия неизвестны - этот процесс зависит от целого ряда сценариев, климатических моделей и антропогенных факторов:

"Основными причинами снижения уровня являются изменение климата, сокращение количества осадков в регионе, рост испарения из-за высоких температур, а также уменьшение водных ресурсов рек, впадающих в Каспий. Особенно важную роль в этом процессе играют изменения в водном балансе реки Волга".

В агентстве отметили, что падение уровня моря негативно сказывается на прибрежных экосистемах, биоразнообразии, рыбном хозяйстве, работе портов, транспортных и инфраструктурных проектах:

"Это явление также создает экономические и социальные трудности для стран региона. Поэтому для предотвращения возможных рисков необходимы совместные действия, научно обоснованные решения и скоординированные меры. С этой целью климат, количество осадков, речной сток и уровень Каспия должны изучаться совместно со странами, на территории которых находятся водные источники, питающие море.

На основе этих данных необходимо прогнозировать снижение уровня и принимать соответствующие меры. В рамках проводимой работы Рабочей группой по мониторингу и оценке в рамках Рамочной конвенции о защите морской среды Каспийского моря была подготовлена "Программа мониторинга окружающей среды Каспийского моря".