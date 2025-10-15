Иранские корабли прибыли в Азербайджан для участия в учениях «AZIREX − 2025»

Суда и личный состав Военно-морских сил армии Исламской Республики Иран вошли в территориальные воды Азербайджана и прибыли в пункт встречи для участия в совместных поисково-спасательных учениях "AZIREX − 2025", которые пройдут в Азербайджане.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

Состоялась торжественная церемония встречи кораблей. В мероприятии принимали участие командование ВМС Азербайджана и другие официальные лица.

Затем состоялась встреча командующего ВМС Азербайджана с делегацией ВМС армии Исламской Республики Иран. На встрече были обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества и организации совместных поисково-спасательных учений "AZIREX-2025".

В рамках мероприятия был представлен брифинг, посвящённый учениям, были даны ответы на интересующие вопросы.

Основная цель совместных учений − обеспечение безопасности на Каспийском море, укрепление взаимодействия и координации действий при проведении поисково-спасательных операций.