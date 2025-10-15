Фантастические облака над польско-чешской границей

Какие-то невероятные облака появились над горой Снежка на границе Польши и Чехии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Они приняли причудливые формы и завораживающие оттенки, создавая эффект фантастического небесного спектакля.

Местные жители и туристы активно делятся фотографиями и обсуждают редкое природное явление.