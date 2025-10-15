https://news.day.az/unusual/1788299.html Фантастические облака над польско-чешской границей - ФОТО Какие-то невероятные облака появились над горой Снежка на границе Польши и Чехии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Они приняли причудливые формы и завораживающие оттенки, создавая эффект фантастического небесного спектакля. Местные жители и туристы активно делятся фотографиями и обсуждают редкое природное явление.
