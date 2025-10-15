Азербайджан увеличил доходы от экспорта газа в Италию

За период с января по август этого года из Азербайджана в Италию было экспортировано 6,2 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 3,1 миллиарда долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в денежном выражении увеличился на 495,6 миллиона долларов, или на 18,8 процента, тогда как в объемном выражении сократился на 405,7 миллиона кубометров, или на 6,1 процента.

Таким образом, в январе-августе 2024 года Азербайджан экспортировал в Италию примерно 6,7 миллиарда кубометров природного газа на сумму около 2,6 миллиарда долларов США.