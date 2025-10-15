В Армении назвали причину задержания священников

Глава Арагацотнской епархии и 6 священников были задержаны за препятствование или принуждение к проведению или участию в митинге, используя свои властные или служебные полномочия либо влияние, связанное с ними.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в СК Армении.

"За препятствование или принуждение к проведению или участию в митинге, используя свои властные или служебные полномочия либо влияние, связанное с ними, задержаны глава Арагацотнской епархии и 6 священников, а также гражданские лица.

Кроме того, проводятся необходимые следственные и доказательные действия в рамках предварительного расследования уголовного дела по факту материального стимулирования к участию в митингах или отказу от участия в них", - отметили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что в Армении продолжаются задержания священников-провокаторов.