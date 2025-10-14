https://news.day.az/world/1788138.html Забастовка в Брюсселе - ВИДЕО Общая забастовка парализовала столицу Бельгии Брюссель. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Работники протестуют против мер жесткой экономии, принятых правительством.
Забастовка в Брюсселе - ВИДЕО
Общая забастовка парализовала столицу Бельгии Брюссель.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Работники протестуют против мер жесткой экономии, принятых правительством.
