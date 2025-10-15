https://news.day.az/politics/1788278.html Крайне важно открывать новые возможности для братских стран в рамках ТЮРКПА - Рамиль Гасан Наш моральный долг - делать всё возможное для развития ТЮРКПА, которая является парламентским продолжением исторической миссии, реализуемой лидерами тюркских государств. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Рамиль Гасан заявил об этом в своем выступлении на официальной церемонии передачи полномочий Генерального секретаря ТЮРКПА.
Наш моральный долг - делать всё возможное для развития ТЮРКПА, которая является парламентским продолжением исторической миссии, реализуемой лидерами тюркских государств.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Рамиль Гасан заявил об этом в своем выступлении на официальной церемонии передачи полномочий Генерального секретаря ТЮРКПА.
Он подчеркнул важность создания новых возможностей для братских стран в рамках Ассамблеи:
"Главы государств приложили огромные усилия для крепления братства. ОТГ - это уже не региональный, а глобальный игрок".
