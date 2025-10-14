В Приморском нацпарке появились новые аттракционы

На территории бакинского Приморского национального парка установлены 4 новых аттракциона.

Об этом сказала журналистам пресс-секретарь Управления Приморского бульвара Афсана Мехтиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что также территория обеспечена игровыми павильонами, а процесс доставки оборудования аттракционов будет осуществляться поэтапно.

По словам Мехтиевой, плата за пользование аттракционами на территории составляет 3 маната для детей, а для взрослых - 4 маната.