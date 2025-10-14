https://news.day.az/society/1788157.html В Приморском нацпарке появились новые аттракционы На территории бакинского Приморского национального парка установлены 4 новых аттракциона. Об этом сказала журналистам пресс-секретарь Управления Приморского бульвара Афсана Мехтиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В Приморском нацпарке появились новые аттракционы
На территории бакинского Приморского национального парка установлены 4 новых аттракциона.
Об этом сказала журналистам пресс-секретарь Управления Приморского бульвара Афсана Мехтиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Она отметила, что также территория обеспечена игровыми павильонами, а процесс доставки оборудования аттракционов будет осуществляться поэтапно.
По словам Мехтиевой, плата за пользование аттракционами на территории составляет 3 маната для детей, а для взрослых - 4 маната.
