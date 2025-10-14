В США самолет упал на автомагистраль и загорелся

В американском городе Дартмут (штат Массачусетс) произошла авиакатастрофа - самолет упал на шоссе и загорелся.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, самолет Socata TBM-700 в условиях сильного ветра и дождя пытался приземлиться в региональном аэропорту Нью-Бедфорд. При этом пилот не передал воздушной гавани информацию о маршруте рейса и количестве пассажиров, находившихся на борту.

По информации телеканала CBS News, найдены тела двух человек, еще один выжил, но серьезно пострадал.

Из-за инцидента автомобильное движение на шоссе было прекращено.

Причины авиакатастрофы пока неизвестны. На месте происшествия работают спасательные службы.