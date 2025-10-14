Определились первые победители первенства Баку по дзюдо

В Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе стартовало первенство Баку по дзюдо среди юниоров до 17 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день турнира стали известны победители и призеры в пяти весовых категориях.

В соревнованиях, которые продлятся три дня, участвуют 587 спортсменов - 485 юношей и 102 девушки, представляющие 61 клуб и спортивное общество.

Цель турнира - формирование базы юных дзюдоистов, а также определение спортсменов, которые получат квоты на участие в чемпионате Азербайджана. Помимо этого, соревнования дают важные рейтинговые очки для отбора в состав национальной сборной.

Победители первого дня:

Юноши

-50 кг - Али Казымзаде (Kano PİK)

-66 кг - Ниджат Алиев (Баку, РİOEUGİM №1)

Девушки

-40 кг - Сунаи Саламова (RKİM)

-52 кг - Товсия Бабаева ("Габала - Баку")

-70 кг - Фидан Джалилли (RKİM)

Соревнования продлятся три дня, а по их итогам станут известны все чемпионы первенства Баку.