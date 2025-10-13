https://news.day.az/officialchronicle/1787790.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в Саммите мира по Ближнему Востоку Как уже сообщалось, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси находится с рабочим визитом в Египте для участия в Саммите мира по Ближнему Востоку.
Как уже сообщалось, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси находится с рабочим визитом в Египте для участия в Саммите мира по Ближнему Востоку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства прибыл в Международный конгресс-центр в Шарм-эш-Шейхе, где состоится саммит.
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси поприветствовал главу нашего государства.
