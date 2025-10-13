Объем ж/д перевозок по территории Азербайджана значительно возрастет
Объем грузов, перевозимых по железной дороге через территорию Азербайджана ежегодно, составит не менее 15 миллионов тонн.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе выступления на трехсторонней встрече с представителями Российской Федерации и Исламской Республики Иран.
Он отметил, что в мае 2023 года было подписано соглашение между правительством Ирана и правительством России о строительстве железной дороги Решт-Астара на территории Ирана. Помимо этого, в декабре 2024 года было подписано соглашение между правительством Азербайджана и правительством России о сотрудничестве в развитии транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг".
"Согласно соглашению, начиная с 1 января 2028 года, гарантированный объем грузов, ежегодно перевозимых по территории Азербайджана после модернизации соответствующей железнодорожной инфраструктуры, определен в размере не менее 5 миллионов тонн в год. После принятия соответствующего решения сторон этот объем составит не менее 15 миллионов тонн", - отметил Ш.Мустафаев.
