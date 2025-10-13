https://news.day.az/world/1787787.html В Словакии столкнулись два поезда - ФОТО - ВИДЕО В понедельник на востоке Словакии столкнулись два поезда, в результате чего пострадали не менее 20 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщили экстренные службы и местные СМИ. Сообщений о погибших пока не поступало, а телеканал TA3 сообщил, что близлежащие больницы готовят планы оказания помощи в случае инцидента.
В Словакии столкнулись два поезда - ФОТО - ВИДЕО
В понедельник на востоке Словакии столкнулись два поезда, в результате чего пострадали не менее 20 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили экстренные службы и местные СМИ.
Сообщений о погибших пока не поступало, а телеканал TA3 сообщил, что близлежащие больницы готовят планы оказания помощи в случае инцидента.
Спасательная служба Словакии сообщила в Facebook, что направила на место происшествия вертолет и машины скорой помощи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре