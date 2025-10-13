В Словакии столкнулись два поезда

В понедельник на востоке Словакии столкнулись два поезда, в результате чего пострадали не менее 20 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили экстренные службы и местные СМИ.

Сообщений о погибших пока не поступало, а телеканал TA3 сообщил, что близлежащие больницы готовят планы оказания помощи в случае инцидента.

Спасательная служба Словакии сообщила в Facebook, что направила на место происшествия вертолет и машины скорой помощи.