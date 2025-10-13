«Мы не боимся»: кланы, милиции и конец страха перед ХАМАС

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о новых кланово-ополченческих структурах в секторе Газа.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Одним из самых показательных признаков внутреннего сдвига в секторе Газы стало появление новых, кланово-ополченческих структур, которые претендуют на роль альтернативы ХАМАС. Самый заметный пример - анклав Хусама аль-Асталя, бывшего офицера сил безопасности Палестинской администрации, который сегодня открыто бросает вызов исламистскому движению и предлагает палестинцам жизнь вне его контроля.

На окраине Хан-Юниса, в обезлюдевшей после многомесячных боёв деревне Кизан аль-Наджар, аль-Асталь создал вооружённую группировку под названием "Ударная сила против террора". Её цели выходят далеко за рамки самообороны. Новый анклав позиционируется как альтернатива власти ХАМАС, обещая жителям защиту, продовольствие, воду, электричество и главное - освобождение от репрессий исламистского режима. "Каждый, кто устал жить под гнётом ХАМАС, может прийти к нам", - заявил аль-Асталь. По его словам, ежедневно десятки семей связываются с ним, а уже сейчас в лагере проживают несколько десятков переселенцев. В ближайшее время он планирует разместить ещё 300-400 человек, предварительно проверив их на отсутствие связей с ХАМАС.

Новый анклав - это не просто точка гуманитарной помощи. Это зародыш параллельной системы управления, существующий, как утверждает сам аль-Асталь, при тихой поддержке Израиля и западных государств. Он утверждает, что получает из Израиля продовольствие, воду и военное снаряжение, а в лагере установлены солнечные панели, которые обеспечивают электроэнергию даже в условиях продолжающейся блокады. В одном из видео он демонстрирует муку и соки израильского производства с маркировкой на иврите. "Вся еда и вода приходят из Израиля", - подчеркивает аль-Асталь.

Этот опыт не является уникальным. В соседнем Рафахе, на границе с Египтом, действует другая структура - отряды Ясира Абу Шабааба, бедуинского командира, который уже несколько месяцев контролирует район на востоке города. Там организованы импровизированные школы, медицинские пункты и кухни, а тысячи людей переселились под его защиту. Между двумя группировками существует контакт и координация. Один из командиров Абу Шабааба заявил, что они рассматривают себя как части единого движения - "Народные силы", целью которого является создание защитного пояса контроля от Хан-Юниса до Рафаха в сотрудничестве с Израилем. "Мы все одно целое. Цель - чтобы люди жили под нашей защитой, в согласии с соседями", - сказал он, прямо указывая на израильский фактор.

Подобные структуры становятся частью новой управленческой реальности в Газе. Израиль не стремится брать на себя прямое гражданское управление сектором и не готов возвращать его под контроль Палестинской администрации, но поддержка клановых милиций, заполняющих управленческий вакуум, вполне вписывается в его стратегию ослабления ХАМАС. В июне 2025 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху публично признал, что Израиль поддерживает кланы, выступающие против исламистов, хотя позже воздержался от комментариев на эту тему.

Аль-Асталь: от смертного приговора к проекту "новой Газы"

Личность аль-Асталя сама по себе символична. Он работал в Израиле, а затем служил в структурах безопасности Палестинской администрации до тех пор, пока ХАМАС не захватил власть в 2007 году. После этого он неоднократно арестовывался исламистами и даже был приговорён к смерти за предполагаемое участие в ликвидации боевика ХАМАС Фади аль-Батша в Малайзии в 2018 году - операции, которую широко приписывают израильским спецслужбам.

"Каждый раз они арестовывали меня по разным причинам: за коррупцию, за связи с Рамаллой. Я с самого начала выступал против них", - вспоминает он. Несмотря на риски, аль-Асталь считает, что ХАМАС сегодня слаб и утратил поддержку большинства населения. По его словам, более 80% жителей не хотят возвращения исламистов к власти, но боятся репрессий в случае их возврата.

"Мы пытаемся через СМИ и прямые контакты убедить людей, что ХАМАСа больше не будет, не будет никакого "ХАМАС-2"", - говорит аль-Асталь. Он утверждает, что получает многочисленные сигналы поддержки от жителей сектора и призывает "всех, кто верит в мир", присоединиться к его проекту.

Рождение новой управленческой логики

Появление анклава аль-Асталя знаменует собой не просто очередную попытку сопротивления, а начало формирования альтернативной архитектуры власти в Газе. Если ещё недавно любые антихамасовские инициативы были разрозненными и подпольными, то теперь они обретают институциональные очертания, координацию между собой и, главное, внешнюю поддержку.

Это качественно новый этап кризиса: речь идёт не о том, чтобы лишь ослабить ХАМАС, а о том, чтобы создать пространство для постхамасовского управления, опирающегося на местные сообщества, клановые структуры и взаимодействие с внешними игроками. Именно такие анклавы могут со временем стать основой новой политической реальности Газы, в которой прежняя монополия исламистов будет вытеснена сетевой, гибкой и многослойной системой власти.

Конец монополии: внутренний кризис ХАМАС как новая стадия конфликта в Газе

Сектор Газы переживает самый драматичный внутренний перелом со времени прихода ХАМАС к власти в 2007 году. Если почти два десятилетия главный вектор вооружённого противостояния здесь проходил по линии "палестинцы - Израиль", то сегодня боевые столкновения всё чаще происходят между самими палестинцами. Это не случайные эпизоды и не локальные конфликты - это симптомы глубокого системного кризиса, который подрывает основы власти ХАМАС и открывает эпоху постхамасовской трансформации.

Вопрос, который ещё вчера казался невозможным - "что будет после ХАМАС?" - сегодня обсуждается не только в аналитических центрах и штабах соседних государств, но и на улицах Газы. Выросшее за годы блокады поколение палестинцев всё чаще видит в исламистском движении не защитника, а тормоз развития, не символ сопротивления, а источник репрессий и кланового произвола.

Главный вызов для ХАМАС больше не в Тель-Авиве и не в ЦАХАЛе. Он в Бейт-Лахии и Хан-Юнисе, в кланах Джамаш, Дурхамуш и al-Mujaida, в тысячах людей, выходящих на улицы под лозунгами "Hamas out" и "Мы хотим жить". Это внутренний фронт, который угрожает движению больше, чем любая бомбардировка.

Исторический контекст: от революции к стагнации

Чтобы понять масштаб происходящего, нужно вспомнить, как ХАМАС стал монопольной силой в Газе. В 2006 году движение одержало победу на выборах в Палестинский законодательный совет, воспользовавшись разочарованием населения в коррумпированной и неэффективной Палестинской национальной администрации (ПНА). Уже в 2007 году вооружённый переворот завершил разделение палестинских территорий: Западный берег остался под контролем ФАТХ, а Газа - под властью ХАМАС.

Первые годы сопровождались эйфорией: ХАМАС позиционировал себя как "истинный голос сопротивления", выстраивая сеть социальных услуг и получая значительную поддержку населения. Но к середине 2010-х началась эрозия легитимности. Экономическая блокада, постоянные войны с Израилем, отсутствие политического прогресса и усиление авторитарных практик подорвали общественное доверие.

Исследования Pew Research Center и Arab Barometer показывают, что если в 2010 году уровень поддержки ХАМАС в Газе превышал 60%, то к 2024 году он упал ниже 30%. Одновременно выросло число тех, кто выступает за смену власти и за новое политическое устройство сектора.

В этих условиях внутренний взрыв был лишь вопросом времени.

Внутренние фронты: кланы, повстанцы и бывшие силовики

С начала 2025 года сектор Газы оказался ареной десятков вооружённых столкновений между боевиками ХАМАС и различными вооружёнными группами, прежде всего клановыми формированиями. Только за сентябрь - начало октября зафиксировано не менее 18 таких эпизодов, в которых погибло 27 человек, более 70 получили ранения.

Символом новой динамики стали события в Бейт-Лахии и квартале Сабра, где отряды Джамаш и Дурхамуш вступили в бой с силами ХАМАС. Особый резонанс вызвала гибель Мухаммада Имада Акуля - сына известного командира военного крыла.

Неудачей закончилась и операция ХАМАС против клана al-Mujaida в Хан-Юнисе: группировка потеряла до 16 боевиков, не сумев подавить сопротивление. Это был первый случай, когда клан не только выдержал натиск, но и отбил атаку, продемонстрировав, что власть ХАМАС уже не является абсолютной.

Другие фигуры, такие как Хусам аль-Асталь, бывший офицер сил безопасности ПНА, организуют автономные анклавы. Его "безопасный город" в Хан-Юнисе - небольшой район площадью около 1 кв. км, где укрываются около 200 человек. Там нет подземных туннелей и исламской полиции, зато есть автономная охрана и собственная гуманитарная инфраструктура.

Крах страха: общественное сопротивление и протесты

С марта 2025 года в Газе регулярно проходят массовые акции протеста. Лозунги "Hamas out" и "Мы хотим жить" впервые за годы прозвучали открыто и массово.

Ответ движения был предсказуем - аресты, пытки и публичные казни. По данным правозащитных организаций, с весны 2025 года было казнено не менее 5 человек, включая активистов и предполагаемых лидеров протестов. Одним из самых громких случаев стало убийство 22-летнего Одая Нассара аль-Рабея, похищенного после митинга и возвращённого семье с признаками жестоких пыток.

Но репрессии не остановили протестную волну. Более того, они радикализировали её: антихамасовские Telegram-каналы и TikTok-страницы набирают десятки тысяч подписчиков, превращаясь в медийную альтернативу официальной пропаганде.

Управленческий коллапс: гуманитарная анархия и распад институций

Разрушение вертикали власти отражается и на управлении сектором. Один из самых ярких примеров - разграбление 98 из 109 грузовиков с гуманитарной помощью у КПП Керем-Шалом в ноябре 2024 года. Ответственность за инцидент возложили на вооружённые формирования, связанные с "Народными силами" и местными кланами.

По данным Всемирной продовольственной программы (WFP), к середине 2025 года более 78% населения Газы живёт за чертой бедности, 62% страдают от хронической нехватки продовольствия, а 47% детей младше пяти лет - от недоедания. Система здравоохранения фактически разрушена: около 60% больниц повреждены или не функционируют.

В этих условиях роль традиционных институтов снижается, а вес клановых структур и локальных ополчений, напротив, растёт. Израиль рассматривает их как потенциальных партнёров для создания альтернативных органов власти - шаг, который ещё два года назад казался немыслимым.

Конец эпохи ХАМАС? Сценарии постхамасовской трансформации и региональные последствия

Любая революция, как и любая авторитарная система, проходит предсказуемые стадии: подъём, консолидация, стагнация и распад. ХАМАС сегодня находится между последними двумя. Он ещё сохраняет военный потенциал и контроль над частью институтов, но уже утратил главное - монополию на легитимность. Это не значит, что его крах неизбежен и близок, но означает, что прежний порядок необратимо разрушается.

Главный вопрос заключается не в том, выживет ли ХАМАС, а в том, что придёт ему на смену и как это изменит региональную конфигурацию сил. Здесь возможны три базовых сценария - каждый из которых несёт свои риски и возможности для Ближнего Востока и мировой политики.

Сценарий 1: "Осаждённая крепость" - ХАМАС удерживает власть силой

Первый сценарий предполагает, что ХАМАС сохранит контроль над сектором за счёт жестких репрессий и мобилизации оставшихся ресурсов. Такой вариант опирается на три опоры:

Аппарат насилия. По данным израильских источников, численность военного крыла ХАМАС после двух лет войны сократилась примерно с 30 000 до 18 000-20 000 бойцов, но это всё ещё серьёзная сила. Группировка активно вербует новых бойцов, в том числе среди подростков и бывших заключённых. Контроль над инфраструктурой. Несмотря на разрушения, ХАМАС удерживает ключевые коммуникации, склады оружия и туннельную сеть, общая протяженность которой оценивается в 500-600 км. Внешние связи. Иран, Катар и Турция сохраняют контакты с движением. В частности, только за 2024 год через катарские фонды было переведено более 120 млн долларов гуманитарной и финансовой помощи, значительная часть которой оказалась под контролем структур ХАМАС.

В рамках этого сценария группировка пойдет на масштабные чистки, попытается физически уничтожить клановое сопротивление и усилить религиозно-идеологический контроль. В краткосрочной перспективе это может дать результат: протесты будут подавлены, а международное сообщество окажется перед дилеммой - с кем вести переговоры, если альтернатива не созрела.

Однако стратегические издержки очевидны. Такая "осаждённая крепость" будет функционировать как изолированное квазигосударство с разорванной экономикой, демографическим кризисом и минимальным уровнем легитимности. Внутреннее напряжение будет только нарастать, а внешняя поддержка - постепенно сокращаться. Этот сценарий способен продлить жизнь ХАМАС на 2-3 года, но не устранить фундаментальные причины его кризиса.

Сценарий 2: "Фрагментация" - власть распадается на клановые анклавы

Второй сценарий, который уже реализуется на практике, - это постепенное растворение централизованной власти и переход к многоочаговой системе управления.

Признаки этого процесса налицо:

По данным ACLED, с марта по октябрь 2025 года число внутрипалестинских вооружённых столкновений выросло на 230%, причём большинство из них связано не с Израилем, а с противостоянием между ХАМАС и кланами.

В Газе действуют как минимум 12 вооружённых группировок, не подчиняющихся ХАМАС. Среди них - "Народные силы", "Бригада Сабра", "Сыны Газы" и др.

В 5 районах (включая Хан-Юнис, Рафах и Бейт-Ханун) появились де-факто автономные зоны, где полиция ХАМАС не патрулирует улицы, а гуманитарная помощь распределяется местными комитетами.

В рамках этого сценария Газа превращается в мозаичную карту анклавов, управляемых кланами, повстанцами и бывшими силовиками. Израиль и международные структуры могут использовать эти центры как точки входа для будущих проектов гражданского управления.

С точки зрения безопасности, это приведёт к децентрализации насилия. Количество локальных столкновений может возрасти, но уровень системного контроля со стороны ХАМАС упадёт.

С геополитической точки зрения фрагментация выгодна тем, кто заинтересован в ослаблении радикального исламистского проекта в Газе. Израиль может использовать стратегию "разделяй и властвуй", работая с отдельными кланами и создавая коалиции снизу вверх. США и ЕС смогут продвигать идеи муниципального самоуправления и направленной помощи через местные структуры.

Риски этого сценария очевидны: отсутствие единого центра власти может привести к хаосу, росту криминала и появлению новых экстремистских групп. Тем не менее именно этот сценарий на данный момент выглядит наиболее реалистичным.

Сценарий 3: "Постхамасовский порядок" - новая администрация и международный протекторат

Третий сценарий - наиболее амбициозный и стратегически значимый: формирование новой гражданской администрации, не связанной с ХАМАС, при поддержке международных игроков и региональных держав.

Эта идея активно обсуждается с 2024 года, и ряд шагов уже предпринят:

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр выдвинут в качестве возможного координатора процесса формирования временной администрации в Газе.

США и ЕС заявили о готовности выделить свыше 6 млрд долларов на восстановление инфраструктуры сектора при условии создания "эффективной и инклюзивной модели управления".

Египет и Иордания выступили за участие ПНА в процессе, однако Рамалла пока демонстрирует осторожность, опасаясь обвинений в коллаборационизме.

Ключевую роль в этом сценарии могут сыграть локальные силы, такие как Хусам аль-Асталь и другие бывшие офицеры ПНА. Их поддержка со стороны Израиля и контакты с западными структурами создают предпосылки для будущей "администрации снизу".

Главный вызов для этого сценария - легитимность. Большая часть населения Газы скептически относится к внешнему управлению, а ПНА утратила значительную часть авторитета. Без широкой общественной поддержки такая структура рискует остаться номинальной.

Тем не менее именно этот сценарий способен переломить многолетнюю динамику конфликта. Если он реализуется, сектор Газы может стать полигоном для новой модели палестинского управления, не основанной на исламистской идеологии и не зависящей от военной конфронтации с Израилем.

Геополитические последствия: новая архитектура региона

Трансформация Газы имеет последствия далеко за её пределами.

Израиль. Ослабление ХАМАС снижает угрозу регулярных ракетных атак и создаёт окно возможностей для нового режима безопасности. Израиль может перейти от стратегии "обезглавливания" к стратегии "переформатирования" Газы. Палестинская автономия. Участие в формировании новой администрации может вернуть ПНА политический вес, но только если она сумеет преодолеть имидж неэффективности. Иран и его союзники. Потеря ХАМАС как форпоста ослабит иранскую стратегию "оси сопротивления", особенно на фоне давления в Ливане и Сирии. Турция и Катар. Останутся между идеологической лояльностью ХАМАС и прагматизмом отношений с Западом. США и ЕС. Получат шанс перезапустить ближневосточную повестку не через провалившийся "мирный процесс", а через создание управляемого пространства в Газе.

Правовой аспект: кризис легитимности и международное право

Режим ХАМАС уже сегодня нарушает базовые нормы международного гуманитарного права - от казней без суда до использования гражданской инфраструктуры в военных целях. Amnesty International и Human Rights Watch фиксируют многочисленные случаи пыток, внесудебных расправ и применения детей в боевых действиях.

Это создаёт основу для международной делегитимации ХАМАС как субъекта. В 2025 году в Совете Безопасности ООН обсуждалась резолюция о необходимости "создания механизмов переходного управления в Газе", которая фактически признала бы движение препятствием миру. Хотя документ не был принят из-за позиции Китая и России, сам факт обсуждения показывает изменение международной рамки восприятия.

Новая логика конфликта

Главный вывод очевиден: конфликт в Газе перестал быть сугубо израильско-палестинским. Его ключевая ось проходит сегодня внутри самого палестинского общества. Это не только ослабляет ХАМАС, но и открывает пространство для новой политической динамики.

Возможный крах движения не будет одномоментным. Это будет процесс из трёх стадий:

Эрозия легитимности (уже идёт) Фрагментация власти (в разгаре) Формирование новой администрации (начнётся в ближайшие 1-2 года)

Какая из этих стадий станет финальной - зависит от внешних акторов и внутренних сил. Но очевидно одно: эпоха монопольной власти ХАМАС подходит к концу.

Рекомендации: стратегические шаги для акторов региона и мира

Для Израиля: перейти от стратегии уничтожения к стратегии формирования альтернативы. Поддержка клановых структур и локальных администраций должна быть системной и институциональной. Для ПНА: выработать новую стратегию возвращения в Газу не как прежняя власть, а как часть широкой коалиции самоуправления. Для США и ЕС: увязать финансовую помощь с конкретными шагами по созданию новых институтов управления. Для региональных держав: Египту, Иордании и Саудовской Аравии стоит сыграть роль посредников в формировании переходной администрации. Для международных организаций: необходимо создать мониторинговую миссию по фиксации нарушений прав человека и поддержанию базового порядка в переходный период.

... История ХАМАС подходит к переломной точке. Организация, долгое время казавшаяся незыблемой, сегодня сталкивается с внутренним восстанием, которое угрожает её существованию сильнее, чем любые внешние удары. Вопрос больше не в том, "свергнут ли ХАМАС", а в том, что придёт после него и кто определит политическое будущее Газы. Ответ на этот вопрос определит не только судьбу палестинцев, но и баланс сил на всём Ближнем Востоке.