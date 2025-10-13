https://news.day.az/society/1787728.html Установлена личность умершего в бакинском метро пассажира Стала известна личность пассажира, умершего в Бакинском метрополитене. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на станции метро "28 Мая" скончался житель Баку, Дёнмез Мехди оглу Бейляров, 1953 года рождения. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Расследование проводится районной прокуратурой.
Установлена личность умершего в бакинском метро пассажира
Стала известна личность пассажира, умершего в Бакинском метрополитене.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на станции метро "28 Мая" скончался житель Баку, Дёнмез Мехди оглу Бейляров, 1953 года рождения. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Расследование проводится районной прокуратурой.
