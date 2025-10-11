В бакинском метро скончался пассажир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел сегодня утром на станции метро "28 Мая".

В поступившей информации от ЗАО "Бакинский метрополитен" отмечается, что пассажир, которому стало плохо в поезде, скончался вскоре после того, как его вывели из вагона на станции "28 Мая":

"Сразу после получения информации была вызвана бригада скорой помощи, и пассажиру оказали первую медицинскую помощь прямо на платформе. Однако мужчина в возрасте примерно 70-75 лет скончался. О факте смерти были уведомлены соответствующие структуры", - отмечает ведомство.