Автор: Эмин Алиев, главный редактор АМИ Trend

В Шарм-эш-Шейхе (Египет) состоялся масштабный международный саммит, посвящённый прекращению войны в Газе и выработке устойчивых политических решений для послевоенного урегулирования. Среди приглашённых мировых лидеров - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который уже прибыл в Египет и принимает участие в саммите на правах одного из наиболее авторитетных политиков региона.

Факт приглашения Алиева - не формальность, а осознанный политический жест. Сегодня на мировой арене крайне мало лидеров, которые не только говорили бы о мире, но и на деле сумели завершить многолетний вооружённый конфликт, восстановить территориальную целостность своей страны и обеспечить переход к постконфликтному развитию. Азербайджан под руководством Ильхама Алиева - именно такой пример.

Международное сообщество рассматривает азербайджанский кейс как пример успешного завершения многолетнего конфликта и перехода к постконфликтному развитию. Карабахский конфликт, длившийся десятилетиями, был урегулирован решительными действиями Баку, в результате чего Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

В последующие годы страна продемонстрировала системный подход к восстановлению освобождённых территорий, развитию инфраструктуры и обеспечению возвращения населения. Сегодня Карабах становится зоной стабильности, активного строительства и экономического роста. Этот опыт привлекает внимание стран, сталкивающихся с аналогичными вызовами. Этот опыт не просто важен - он уникален и востребован, особенно в контексте Ближнего Востока, где войны длятся десятилетиями, а дипломатия часто буксует.

Саммит в Египте проходит на фоне хрупкого перемирия между Израилем и ХАМАС, достигнутого при посредничестве США и ряда арабских стран. Мировые лидеры обсуждают долгосрочные механизмы прекращения конфликта, гуманитарные коридоры, восстановление разрушенной инфраструктуры и политическое будущее сектора Газа.

Именно в такой момент на первый план выходят реальные, а не декларативные примеры успешного урегулирования.

Азербайджанский кейс Карабаха демонстрирует, что даже самые тяжёлые конфликты могут быть решены при наличии политической воли, стратегического планирования и сильного руководства.

Азербайджан в последние годы усиливает свое международное присутствие и становится значимым участником глобальных дипломатических процессов. Баку активно участвует в работе международных организаций, включая Движение неприсоединения, Организацию тюркских государств и другие многосторонние форматы.

Страна выстраивает сбалансированную внешнюю политику, укрепляя связи как с Востоком, так и с Западом, и вносит вклад в обсуждение ключевых международных вопросов.

Присутствие Ильхама Алиева на саммите - это сигнал: Азербайджан сегодня не просто наблюдатель, а страна, чье слово весомо на мировой арене. Вопрос Газы, как и многие другие региональные конфликты, требует не только разговоров, но и примеров. У Азербайджана такой пример есть - и именно поэтому участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева воспринимается в мире как вклад не только регионального, но и глобального значения. Он знает, как решать проблемы, длящиеся десятилетиями. Его уважают, ему доверяют, и именно поэтому азербайджанский лидер в Египте находился в центре внимания мировой политической элиты.