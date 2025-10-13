Президент Мадагаскара покинул страну на французском военном самолете

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина, как полагается, больше не находится в стране после того, как он был вывезен французским военным самолетом по договоренности с президентом Эммануэлем Макроном.

Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters.

Как сообщает агентство, Андри Радзуэлина потерял поддержку главного подразделения армии, которое присоединилось к тысячам молодых людей, протестующих против коррупции и требующих отставки мадагаскарского президента.

Демонстрации вспыхнули 25 сентября из-за нехватки воды и электроэнергии, но быстро переросли в восстание из-за более широких претензий, включая плохое госуправление и отсутствие базовых услуг.

Лидер оппозиции страны Ситени Рандрианасолониайко заявил, что оппозиционные депутаты Национальной ассамблеи Мадагаскара начнут процедуру импичмента против Радзуэлины.