Когда планируется завершить строительство дороги Горадиз-Агбенд?

Строительство автомобильной и железной дорог Горадиз-Агбенд планируется завершить в течение следующего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе выступления на трехсторонней встрече с представителями Российской Федерации и Исламской Республики Иран.

"Этот важный объект транспортной инфраструктуры сформирует новую ветку международных транспортных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг", а также сыграет роль нового маршрута, соединяющего Персидский залив с Черным морем", - подчеркнул Ш. Мустафаев.