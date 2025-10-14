Между Азербайджаном, Ираном и Россией будет создана рабочая группа по автоперевозкам

Будет создана специальная рабочая группа по автомобильным перевозкам, состоящая из представителей таможенных, пограничных и транспортных ведомств Азербайджана, Ирана и России.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос был отражен в коммюнике трехсторонней встречи Азербайджана, Ирана и России, посвященной сотрудничеству в области транспорта, энергетики и таможни.

"С удовлетворением было отмечено подписание положения о трехсторонней рабочей группе по взаимодействию таможенных органов в целях содействия транзитным перевозкам между Азербайджанской Республикой, Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией. Была отмечена значимость завершения строительства железнодорожной линии Решт-Астара, а также соответствующего железнодорожного терминала, являющегося одним из компонентов коридора, для полной реализации международного транспортного коридора "Север-Юг"", - говорится в документе.

В ходе встречи была отмечена важность завершения работ по возведению автомобильного моста "Агбенд-Келале" через реку Араз, в том числе по строительству погранично-пропускных пунктов, в контексте укрепления трёхсторонних связей.

Была подчеркнута необходимость упрощения процедур пересечения границ и цифровизации транспортных, пограничных и таможенных операций на всем протяжении коридора.