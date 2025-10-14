Как сборная Азербайджана может выиграть чемпионат Европы?

Мужская сборная Азербайджана по шахматам может в четвертый раз стать чемпионом Европы, но для этого должно совпасть несколько факторов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в предпоследнем, восьмом туре командного континентального первенства в Батуми (Грузия) азербайджанские шахматисты одержали победу над Украиной (2,5:1,5), которая на тот момент единолично возглавляла турнирную таблицу. Победу нашей команде принес Рауф Мамедов.

После этого успеха Азербайджан догнал Украину по командным очкам - по 13, но уступает по первому дополнительному показателю всего один балл (168 против 167). При этом второй дополнительный показатель у Азербайджана лучше, чем у Украины - 19,5 против 19.

Как же сборная Азербайджана, играющая в заключительном туре с Сербией, может опередить Украину, которая встретится с Англией?

Для начала стоит понять, как формируются очки в командных соревнованиях по шахматам. Первый основной показатель - это командные очки: за победу дается два очка, за ничью - одно, за поражение - ноль.

Первый дополнительный критерий отражает силу соперников, с которыми команда играла на протяжении турнира. Он вычисляется следующим образом: сумма очков, которые набрали все соперники команды в турнире, умножается на результат матча против каждого из них. Затем все эти значения складываются, а результат против самого слабого соперника не учитывается.

Таким образом, чем сильнее были соперники и чем успешнее команда сыграла с ними, тем выше этот показатель.

Второй дополнительный показатель (в котором Азербайджан уже впереди) - это сумма очков, набранных на досках во всех матчах.

Если сборные Азербайджана и Украины, у которых сейчас по 13 командных очков, в последнем туре покажут одинаковый результат, все будет зависеть от того, сколько очков наберут их соперники по ходу турнира. Если соперники Азербайджана выступят успешнее, они повысят общий коэффициент нашей команды и выведут ее на первое место.

Если же первый дополнительный критерий окажется равным, вступает в силу второй - сумма очков по доскам. Если и он будет одинаковым, учитывается личная встреча, в которой преимущество у сборной Азербайджана.

Хотя именно этот показатель, по мнению специалистов, логичнее было бы учитывать в первую очередь. Об этом в беседе с İdman.Biz накануне заключительного тура сказал первый вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаик Гасанов.

"Я еще 20 лет назад предложил сначала учитывать личные встречи, а уже потом все остальное", - отметил Гасанов.

Конечно, все расчеты можно отбросить, если сборная Азербайджана победит Сербию, а Украина не сможет обыграть Англию.

Напомним, что мужская сборная Азербайджана ранее трижды становилась чемпионом Европы - 2009, 2013 и 2017 годах.

Также отметим, что женская сборная Азербайджана перед заключительным туром занимает шестое место, имея в активе 10 очков. Азербайджанские шахматистки при любом исходе уже не смогут претендовать на призовые позиции, к тому же в последнем туре им предстоит встреча с сильнейшей на данный момент командой Польши.