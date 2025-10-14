https://news.day.az/politics/1788025.html Будет представлена II Государственная программа по Великому возвращению Подготовительная работа по Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы и II Государственной программе по Великому возвращению практически завершена.
Подготовительная работа по Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы и II Государственной программе по Великому возвращению практически завершена.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАРЭК) Азербайджана Вюсал Гасымлы на 30-й юбилейной Каспийской строительной неделе
"Программа обсуждена с соответствующими ведомствами и будет представлена в ближайшее время", - подчеркнул он.
