Azərbaycan siyasətinin 5 ili - Müdafiədən qələbələrə
Müəllif: Elçin Alıoğlu
Mənbə: Trend
2020-ci ildə Qarabağın azad olunması və 2023-cü ildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tam bərpası təkcə hərbi qələbə deyildi - bu, Cənubi Qafqazın strateji mənzərəsini dəyişən tarixi dönüş nöqtəsi idi. Azərbaycan uzun illər davam edən münaqişədən yalnız döyüş meydanında qalib çıxmadı, eyni zamanda diplomatiyası, iqtisadi strategiyası və siyasi təsiri region hüdudlarını aşan yeni güc mərkəzinə çevrildi.
Bu qələbənin nəticələri gözləniləndən daha geniş oldu. Ermənistanla sülh müqaviləsi hələ imzalanmayıb, amma reallıq artıq dəyişib: 1990-cı illərin status-kvosu arxada qalıb, işğal aradan qaldırılıb və Azərbaycanın siyasi gündəliyi müdafiədən hücuma keçib - sözün müsbət mənasında. Bakı indi sadəcə xarici çağırışlara reaksiya vermir, regional təhlükəsizlik, logistika və enerji arxitekturasını özü formalaşdırır.
Məhz buna görə də hərbi mərhələnin başa çatmasından dərhal sonra Azərbaycan yeni və heç də asan olmayan diplomatik mübarizə ilə üz-üzə qaldı. Bütün əsas güc mərkəzləri oyuna daxil oldu: Fransa və Avropa İttifaqı revanşist gündəmi bərpa etməyə çalışdı, Bayden administrasiyası açıq-açıq proerməni mövqe tutdu, İran cənub sərhədlərində fəallaşdı, Rusiya isə ənənəvi təsirini qorumağa cəhd etdi. Amma 2023-2025-ci illərin hadisələri göstərdi ki, Azərbaycan bu təzyiqə yalnız tab gətirmədi, həm də onu beynəlxalq mövqelərini gücləndirmək üçün alətə çevirdi.
Qarabağın azad edilməsindən sonra ən aqressiv ritorikanı Fransa nümayiş etdirdi. Siyasi elitası güclü erməni lobbisinin təsiri altında olan Paris 2020-2024-cü illərdə beynəlxalq ictimaiyyətə "Azərbaycan təcavüzü" barədə narrativi sırımağa çalışdı. Fransa Senatı və Milli Assambleyası dəfələrlə Bakıya qarşı sanksiyaların tələb olunduğu qətnamələr qəbul etdi, 2023-cü ildə isə İrəvana GM 200 radiolokasiya stansiyaları və Akeron MP tank əleyhinə komplekslər də daxil olmaqla silah tədarükünə başladı. Bu addımların məqsədi Ermənistanı gücləndirməkdən çox Azərbaycanın artan təsirini cilovlamaq idi.
Lakin bu strategiya əks effekt verdi. 2025-ci ilə gələndə Avropa İttifaqı Azərbaycanın enerji və logistika layihələrindən asılı vəziyyətə düşdü. 2021-ci ildə Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə Avropaya 8,1 milyard kubmetr qaz ixrac edən Azərbaycan 2024-cü ildə bu həcmi 14,3 milyard kubmetrdən çoxa çatdırdı və 2025-ci ilin sonunadək 20 milyard kubmetrə çıxması gözlənilir. Avropa Komissiyası hesabatlarında Azərbaycanı açıq şəkildə "energetika və yaşıl transformasiyada strateji tərəfdaş" adlandırır, 18 iyul 2022-ci ildə Bakıda imzalanmış saziş isə yeni enerji ittifaqının əsasını qoydu.
Ən önəmli hadisələrdən biri də 1-2 oktyabr 2025-ci ildə Kopenhagendə keçirilən Avropa Siyasi Birliyi sammitində Azərbaycanın iştirakı oldu. Prezident Prezident İlham Əliyev burada Bakının Aİ ilə dialoqu inkişaf etdirməyə hazır olduğunu bəyan etməklə yanaşı, regionda sabitliyin yalnız bütün dövlətlərin, o cümlədən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması əsasında mümkün ola biləcəyini vurğuladı. Sammitin kuluarlarında Fransa nümayəndə heyəti ilk dəfə "yeni səhifə"dən danışdı, Fransanın xarici işlər naziri Stefan Sejurn isə bildirdi: "Biz enerji, təhlükəsizlik və logistika məsələlərində Bakı ilə strateji dialoqa ehtiyac duyduğumuzu görürük." Bu sözlər iki il əvvəl təsəvvür belə edilə bilməzdi.
Co Baydenin prezidentliyi dövrü (2021-2024) Azərbaycan-ABŞ münasibətləri tarixində ən gərgin mərhələlərdən biri oldu. Bayden administrasiyası Konqresdə proerməni təşəbbüsləri dəstəkləyir, Bakı ilə hərbi əməkdaşlığa məhdudiyyətlər qoyur və ali səviyyədə birbaşa dialoqu bloklayırdı. 2023-cü ildə ABŞ Senatı Azərbaycanı "etnik təmizləmədə" ittiham edən qətnamə qəbul etdi - bu ifadəni Dövlət Departamenti dəstəkləməsə də, onun ortaya çıxması Vaşinqton elitasının münasibətini açıq göstərirdi.
Fəqət 2025-ci ilin yanvarında Donald Trampın Ağ Evə qayıdışı ilə vəziyyət köklü şəkildə dəyişdi. ABŞ prezidenti praqmatizmə və ölkəsinin iqtisadi maraqlarına əsaslanan siyasətə üstünlük verərək, hələ inauqurasiya nitqində "qlobal enerji və logistika sistemində əsas rol oynayan ölkələrlə münasibətləri yenidən qurmaq" niyyətini açıqladı. Artıq 2025-ci ilin martında Azərbaycan və ABŞ enerji, nəqliyyat və rəqəmsal texnologiyalar sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında Memorandum imzaladılar. Sənəd bərpa olunan enerji sahəsində birgə layihələri, Bakı Limanının modernləşdirilməsinə investisiyaları və "Xəzər - Avropa" rəqəmsal dəhlizinin inkişafını nəzərdə tutur.
Əhəmiyyətli siqnal Trampın 2025-ci ilin iyununda Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla görüşündə səsləndirdiyi sözlər oldu: "Azərbaycan - qlobal əhəmiyyət daşıyan sabitlik və enerji baxımından ABŞ-ın etibarlı tərəfdaşıdır. Biz bu əməkdaşlığı bütün səviyyələrdə genişləndirəcəyik." Bakı üçün bu, diplomatik sıçrayış idi: uzun müddət regionda erməni kartı ilə oynayan ABŞ artıq Azərbaycanı müstəqil güc mərkəzi kimi görməyə başladı.
İran Cənubi Qafqazı ənənəvi olaraq öz strateji təsir dairəsi hesab edirdi və Azərbaycanın Qarabağdakı qələbəsi Tehranın siyasəti üçün ciddi çağırış oldu. 2022-2023-cü illərdə İran ordusu Azərbaycan sərhədində genişmiqyaslı təlimlər keçirdi, rəsmilər "qırmızı xətlər" barədə bəyanatlar verərək mümkün müdaxiləyə işarə etdilər. Tehran Ermənistanla əlaqələri fəal şəkildə inkişaf etdirir və Zəngəzur dəhlizinə qarşı çıxır, onu "regional suverenliyə təhdid" adlandırırdı.
Bununla belə, 2025-ci ilə qədər İran siyasətində dönüş baş verdi. Sanksiyaların artması Tehranın iqtisadi təcriddən çıxmaq üçün yeni ticarət və logistika marşrutlarına ehtiyacını artırdı. Azərbaycan "Şimal-Cənub" Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin əsas halqasına çevrildi - 2025-ci ilin ilk yarısında dəhlizlə yükdaşımaların həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 38 faiz artdı. Rəşt-Astara dəmir yolu xəttinin birgə inkişafı və enerji mübadiləsi ilə bağlı sazişlər əməkdaşlıq üçün yeni baza yaratdı.
Yanaşmanın dəyişməsinin simvolu İran prezidenti Məsud Pezeşkianın 2025-ci ilin yayında Xankəndinə səfəri oldu - bu, İran dövlət başçısının Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərinə ilk səfəri idi. Görüşlər zamanı Pezeşkian vurğuladı: "Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşırıq və onu regionda sabitliyin təmin edilməsində əsas tərəfdaş kimi görürük." Bu sözlər İranın qəbul etməyə məcbur qaldığı yeni reallığın etirafı idi.
... 2023-cü ildən sonra Azərbaycan-Rusiya münasibətləri çətin mərhələ keçirdi. Moskva özünün Qarabağdakı hərbi mövcudluğunun sona çatmasını və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə təsir rıçaqlarını itirməsini ağrılı qəbul etdi. 2024-cü ilin dekabrında Xəzər üzərində AZAL təyyarəsinin Rusiya HHM sistemləri tərəfindən vurulması və 89 nəfərin ölümü ilə nəticələnən faciə isə son iki onilliyin ən ciddi böhranına çevrildi.
Bununla belə, diplomatik kanallar bağlanmadı. Uzun danışıqlardan sonra Rusiya insidentə görə məsuliyyəti rəsmi şəkildə tanıdı, həlak olanların ailələrinə kompensasiya ödəməyə və Xəzər hava məkanında hərbi əməliyyatların koordinasiyasını islah etməyə razı oldu. 2025-ci il 9 oktyabrda Düşənbədə MDB sammiti çərçivəsində prezidentlər Prezident İlham Əliyev və Vladimir Putin arasında keçirilən görüş münasibətlərin yeni mərhələsini başlatdı. Tərəflər qarşılıqlı işlərə qarışmama və bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq prinsipinə sadiqliklərini təsdiqlədilər. Nəqliyyat və ticarət sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, o cümlədən Rusiyanın Transxəzər dəhlizi layihələrinə qoşulması barədə razılıq əldə olundu.
2025-ci ilin oktyabrı Azərbaycanın müdafiə xarakterli diplomatiyadan strateji diplomatiyaya keçidinin simvoluna çevrildi. Həmin ay keçirilən üç əsas sammit - Kopenhagendə Avropa Siyasi Birliyinin toplantısı, Qəbelədə Türk Dövlətləri Təşkilatının zirvəsi və Düşənbədə MDB sammiti - sadəcə danışıqlar meydanı deyil, Bakının artıq xarici siyasətin obyekti deyil, gündəmi müəyyənləşdirən və eyni anda bir neçə güc mərkəzinə təsir göstərən subyektə çevrildiyini nümayiş etdirdi.
1-2 oktyabr 2025-ci ildə Kopenhagendə keçirilən Avropa Siyasi Birliyi sammiti Donald Trampın Ağ Evə qayıdışından sonra bu səviyyədə baş tutan ilk böyük tədbir oldu və Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz siyasəti üçün ciddi sınağa çevrildi. Əgər 2023-cü ildə Avropa paytaxtları Azərbaycanla münasibətləri Ermənistanla münaqişə prizmasından qurmağa çalışırdısa, 2025-ci ildə gündəm enerji, logistika və təhlükəsizlik məsələlərinə yönəldi.
Prezident Prezident İlham Əliyev çıxışında Azərbaycanın yaxın illər üçün xarici siyasət prioritetlərini təqdim etdi. Əsas tezis belə idi: regional sabitlik yalnız beynəlxalq hüquq və bütün dövlətlərin ərazi bütövlüyünün tanınması əsasında mümkündür. "İkiqat standartlar dövrü keçmişdə qalmalıdır. Biz insan haqları ilə bağlı dərs verməyə çalışan, amma torpaqlarımızda otuz il ərzində baş verən işğal və etnik təmizləmələrə göz yumanlardan dərs qəbul etmirik," - deyə Əliyev bildirdi. Bu sözlər Şərqi və Mərkəzi Avropanın bir sıra nümayəndə heyətləri tərəfindən alqışlandı.
Sammitdə enerji əməkdaşlığı xüsusi yer tutdu. 2025-ci ildə Azərbaycan Aİ üçün Norveçdən sonra qaz tədarükünü ən sürətlə artıran ikinci ölkə oldu. Avropa Komissiyasının məlumatına görə, ilin ilk 8 ayı ərzində Aİ ölkələrinin Azərbaycandan qaz idxalı 22,4 faiz artaraq 11,9 milyard kubmetrə çatıb, ilin yekununda isə bu göstəricinin 15 milyardı keçəcəyi gözlənilir. Eyni zamanda Bakı bərpa olunan mənbələrdən elektrik ixracını da genişləndirir: Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstanı birləşdirən "Qara dəniz Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsi yekun mərhələyə qədəm qoyub. Onun işə düşməsi ilə 2028-ci ilə qədər Avropaya 4 GVt-a qədər elektrik enerjisi ixracı mümkün olacaq.
Sammitin siyasi effekti iqtisadi nəticələr qədər əhəmiyyətli oldu. Aİ-nin xarici siyasət rəhbəri Josep Borrell görüşün kuluarlarında dedi: "Azərbaycan olmadan Avropa ilə Asiya arasında sabit enerji və nəqliyyat körpüsü qura bilmərik." Bu sözlər tonallığın dəyişdiyini açıq göstərir: əgər 2022-2023-cü illərdə Brüssel şərtlər diktə etməyə çalışırdısa, indi tərəfdaşlıq axtarır. Hətta əvvəllər Azərbaycan nümayəndələri çıxış edəndə nümayişkaranə şəkildə zalı tərk edən Fransa nümayəndə heyəti bu dəfə bir sıra ikitərəfli görüşlər keçirərək infrastruktur layihələrini və azad edilmiş ərazilərin bərpasında Fransa şirkətlərinin iştirakını müzakirə etdi.
Kopenhagendən bir neçə gün sonra - 6-7 oktyabrda - Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının sammiti keçirildi və bu toplantı təşkilatın tarixində ən məzmunlu zirvələrdən birinə çevrildi. Görüşdə Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan liderləri, həmçinin Türkmənistan və Macarıstan nümayəndələri müşahidəçi statusunda iştirak etdilər. Təkcə nümayəndə heyətlərinin səviyyəsi belə göstərdi ki, türk platforması artıq mədəni-humanitar layihədən tamhüquqlu geosiyasi ittifaqa çevrilib.
Gündəmin mərkəzində üç əsas istiqamət vardı: nəqliyyat inteqrasiyası, enerji əməkdaşlığı və kollektiv təhlükəsizlik. Azərbaycan Çinlə Avropanı Qazaxıstan, Xəzər, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə vasitəsilə birləşdirən Orta Dəhlizin inkişafı üzrə razılaşdırılmış yol xəritəsi təklif etdi. 2025-ci ildə bu marşrut üzrə daşımaların həcmi 8,6 milyon ton təşkil etdi ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 46 faiz çoxdur. Məqsəd 2030-cu ilə qədər bu göstəricini 35 milyon tona çatdırmaqdır və bu, Orta Dəhlizi Rusiya və İran marşrutlarına strateji alternativə çevirəcək.
Az əhəmiyyətli olmayan məsələ isə vahid enerji bazarının yaradılması müzakirəsi idi. Azərbaycan və Qazaxıstan Avropaya neft və qaz ixracı üçün Xəzər infrastrukturundan birgə istifadə barədə memorandum imzaladılar, Türkiyə isə mərkəzi İstanbulda yerləşəcək "türk enerji birjası" yaratmağı təklif etdi. Bu təşəbbüslər perspektivdə miqyas baxımından Aİ-nin "Şərq tərəfdaşlığı" ilə müqayisə oluna biləcək vahid iqtisadi platformanın əsasını qoya bilər.
Qəbələ sammiti təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi üçün də mühüm platformaya çevrildi. İlk dəfə olaraq TDT səviyyəsində birgə kibermüdafiə və kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsi mövzusu qaldırıldı. Türkiyə və Azərbaycanın müdafiə nazirləri hibrid təhdidlərə - o cümlədən informasiya hücumları və dini ekstremizmə qarşı mübarizə üzrə Koordinasiya Mərkəzinin yaradılmasını təklif etdilər. Bu təşəbbüs bütün iştirakçılar tərəfindən dəstəkləndi və sammitin əsas nəticələrindən biri oldu.
Diplomatik marafonun son nöqtəsi 9-10 oktyabr tarixlərində Düşənbədə keçirilən MDB sammiti oldu. Hələ bir müddət əvvəl bu təşkilat keçmişin qalığı kimi görünürdüsə, 2025-ci il onun yeni reallıqlara uyğunlaşdırıla biləcəyini göstərdi. Xarici siyasətində ciddi dəyişikliklərə baxmayaraq, Azərbaycan MDB-dən çıxmadı, əvəzində onu daxildən transformasiya etməyi seçdi.
Sammitdə Prezident İlham Əliyev MDB daxilində "layihə əməkdaşlığı" mexanizminin yaradılmasını - bütün üzvlərin məcburi iştirakı olmadan konkret təşəbbüslər ətrafında çevik alyanslar sisteminin formalaşdırılmasını - təklif etdi. Bu təklif Qazaxıstan, Özbəkistan və Belarus tərəfindən dəstəkləndi, çünki bu ölkələr də formatın modernləşdirilməsində maraqlıdırlar. Eyni zamanda Azərbaycan MDB ilə Türk Dövlətləri Təşkilatı və MDB ilə Avropa İttifaqı arasında logistika və rəqəmsal iqtisadiyyat sahəsində körpü rolunu oynamağa hazır olduğunu bəyan etdi.
Müzakirələrin mühüm mövzularından biri Rusiya ilə münasibətlər oldu. 2024-cü il böhranından sonra Moskva ritorikasını dəyişərək Azərbaycanın müstəqil xarici siyasət aparmaq hüququnu tanıdı. Vladimir Putin Düşənbədə bəyan etdi: "Rusiya Azərbaycanın suverenliyinə hörmətlə yanaşır və qarşılıqlı maraqlara əsaslanan bərabərhüquqlu tərəfdaşlığın inkişafında maraqlıdır." Son illərdə ilk dəfə olaraq MDB-nin yekun bəyannaməsində "nizamlanmamış münaqişə" ifadəsinə rast gəlinmədi - bu, yeni reallığın tanınmasının göstəricisi idi.
2025-ci ilin oktyabrında keçirilən üç sammit Azərbaycanın yeni mərhələyə keçdiyini açıq şəkildə göstərdi: artıq Bakı çağırışlara cavab verən tərəf deyil, yeni regional sistemin memarı kimi çıxış edir. Kopenhagendə o, Avropanın strateji tərəfdaşı kimi səhnəyə çıxdı, Qəbelədə türk dünyasının liderlərindən biri kimi, Düşənbədə isə postsovet məkanının modernləşdiricisi kimi. Bu üç rol bir-birini tamamlayır və Azərbaycanın qlobal siyasətdə mövqelərini daha da gücləndirir.
Bu diplomatiyanın iqtisadi nəticələri də az əhəmiyyətli deyil. 2025-ci ilin ilk yarısında Azərbaycanın ÜDM-i 5,8 faiz artıb, ixrac isə 21 faiz yüksələrək 22,3 milyard dolları keçib. Aİ ölkələrindən gələn investisiyalar 2023-cü illə müqayisədə 34 faiz, ABŞ-dan olan birbaşa investisiyalar isə 46 faiz artıb. Enerji sektorunda Azərbaycan Avropa şirkətləri ilə 14 yeni saziş imzalayıb, nəqliyyat sahəsində isə Orta Dəhliz çərçivəsində yeddi saziş əldə olunub.
Siyasi nəticələr də az təsirli deyil. Nə Paris revanşist təşəbbüsləri ilə, nə İran təzyiq cəhdləri ilə, nə də köhnə təsir arxitekturasını qorumağa çalışan Rusiya Azərbaycanın təcridinə nail ola bildi. Əksinə, bu oyunçuların hamısı 2025-ci ildə siyasətlərini yenidən qurmağa məcbur oldular - çünki Azərbaycan olmadan regionda heç bir ciddi qərar qəbul edilə bilməz.
...Beş il əvvəl Azərbaycan öz torpaqlarının azadlığı uğrunda mübarizə aparırdı. Bu gün isə o, bütün bir regionun gələcəyini dizayn edir. Bu, nə ritorika, nə də siyasi metaforadır - bu, rəqəmlərlə, sənədlərlə və aparıcı dövlətlərin əməli addımları ilə təsdiqlənmiş quru faktdır. Keçmiş güc mərkəzləri qərar qəbul etməkdəki monopoliyalarını itirdiyi və qlobal siyasət getdikcə çoxqütblü hala gəldiyi bir şəraitdə məhz Azərbaycan kimi ölkələr yeni geosiyasi həndəsəni formalaşdırır.
2020-ci ilə qədər Azərbaycanın xarici siyasətdəki rolu tez-tez "balanslaşdırıcı" kimi təsvir olunurdu: Bakı böyük güc mərkəzlərinin hamısı ilə münasibətləri qurmağa çalışır, heç birinə təkbaşına bağlanmırdı. Bu strategiya özünü doğrultdu. Lakin Qarabağın azad edilməsindən və regional kontekstin kəskin dəyişməsindən sonra Azərbaycan artıq təkcə balanslaşdırmır - o, öz siyasi və iqtisadi oxlarını formalaşdırmağa başlayıb.
Bunu sübut edən ən azı üç böyük proses var:
1. Vasitəçilərsiz Cənubi Qafqaz arxitekturasının formalaşdırılması. 1990-2000-ci illərdə regiondakı əsas vasitəçilər Moskva, Vaşinqton və Brüssel idi. 2025-ci ildə isə "Azərbaycan - Ermənistan - Türkiyə" formatı əksər məsələlərin müzakirəsi üçün kifayət edən müstəqil platformaya çevrilib. Məhz Bakı kommunikasiya xətlərinin açılması, sərhədlərin demarkasiyası və iqtisadi əməkdaşlıqla bağlı danışıqlara xarici vasitəçilərsiz start verdi. Hətta ənənəvi olaraq moderator roluna iddia edən Aİ belə, indi öz addımlarını Azərbaycan diplomatiyası ilə uzlaşdırmağa məcburdur.
2. "XXI əsr dəhlizləri" strategiyası. Azərbaycan üç böyük nəqliyyat-logistika istiqamətinin - Orta Dəhliz, "Şimal-Cənub" və potensial Zəngəzur marşrutunun - mərkəzinə çevrilib. Bu istiqamətlərin sintezi ölkəni Avrasiya məkanının ən iri tranzit qovşaqlarından birinə çevirə bilər. Dünya Bankının hesablamalarına görə, 2030-cu ilə qədər Azərbaycanın üzərindən keçən tranzit illik 45 milyon ton həddini aşa bilər, nəqliyyat xidmətlərindən gəlirlər isə 3,5 milyard dollara çata bilər. Artıq 2025-ci ildə Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı vasitəsilə konteyner daşımalarının həcmi 62 faiz artaraq rekord göstərici - 125 min TEU-ya çatıb.
3. Diplomatiya aləti kimi enerji sektoru. Avropanın yeni enerji arxitekturasında Azərbaycan təkcə qaz təchizatçısı deyil, həm də "yaşıl" enerjiyə keçidin əsas iştirakçılarından biridir. BƏƏ, Səudiyyə Ərəbistanı və Böyük Britaniya şirkətlərinin iştirakı ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda tikilən günəş və külək elektrik stansiyaları 2,5 GVt-dan çox güc yaradacaq. Planlara görə, 2030-cu ilə qədər "yaşıl" elektrik enerjisinin ixracı ildə 6 milyard kVt⋅saata çatacaq, bu sektordan gəlirlər isə 800 milyon dollara yaxınlaşacaq.
Azərbaycan diplomatiyasının ən mühüm nailiyyətlərindən biri - bir-biri ilə kəskin ziddiyyətlər yaşayan bütün əsas güc mərkəzləri ilə münasibətləri qoruyub saxlamaq və inkişaf etdirməkdir. ABŞ ilə Çin arasında yeni qlobal soyuq müharibənin, Qərb ilə Rusiya arasındakı strateji rəqabətin, İranla Qərbin qarşıdurmasının dərinləşdiyi şəraitdə Bakı siyasətini hansısa düşərgə arasında seçim üzərində deyil, milli maraqların qorunması prinsipinə əsaslanaraq qurdu.
2025-ci ilin martında imzalanmış strateji tərəfdaşlıq sazişi Azərbaycan-ABŞ əməkdaşlığında yeni mərhələnin başlanğıcı oldu. Amerikanın "Chevron", "ExxonMobil" və "General Electric" şirkətləri 2030-cu ilə qədər Azərbaycanın enerji və rəqəmsal infrastrukturuna 2,1 milyard dollardan çox investisiya yatırmaq planlarını elan etdilər. Avropa İttifaqı isə Azərbaycanı enerji təchizatının diversifikasiyası strategiyasının əsas elementi hesab edir. Avropa Komissiyasının hesabatına görə, Aİ-nin ümumi qaz idxalında Azərbaycanın payı hazırkı 6,4 faizdən 2030-cu ilə qədər 12 faizə qədər arta bilər.
2024-cü ildəki böhrana baxmayaraq, əməkdaşlıq bir sıra istiqamətlərdə inkişaf etməkdə davam edir. Rusiya Transxəzər nəqliyyat dəhlizinə qoşulmaqda və Azərbaycan şirkətlərinin özünün cənub limanlarının modernləşdirilməsində iştirakında maraqlıdır. 2025-ci ildə ikitərəfli ticarət həcmi 14,7 faiz artaraq 3,9 milyard dollara çatdı. Diqqətçəkən məqam odur ki, Moskva artıq Zəngəzur marşrutunun müzakirəsini bloklamır və onun qaçılmazlığını faktiki olaraq qəbul edib.
Pekin Azərbaycanı "Bir kəmər, bir yol" təşəbbüsünün həyati vacib halqası kimi görür. 2025-ci ildə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 31 faiz artaraq 3,2 milyard dollara çatıb. Çin şirkətləri Bakı limanının genişləndirilməsinə və Orta Dəhliz boyunca logistika mərkəzlərinin tikintisinə investisiya yatırır. Çin "Müasir İpək Yolu Mərkəzi"nin qiymətləndirməsinə görə, 2032-ci ilə qədər Çindən Avropaya yönələn yüklərin 22 faizə qədəri Azərbaycanın üzərindən keçəcək.
Ankara ilə strateji ittifaq Bakının xarici siyasətinin əsas sütunlarından biri olaraq qalır. Keçiriciliyi 2027-ci ilə qədər 31 milyard kubmetrə çatdırılacaq TANAP layihəsi Azərbaycanla Türkiyəni Avrasiyanın əsas enerji oxuna çevirir. Pilotsuz uçuş aparatlarının birgə istehsalından tutmuş kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsinə qədər geniş hərbi əməkdaşlıq təşəbbüsləri regional təhlükəsizliyi möhkəmləndirir. 2025-ci ildə iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsi rekord göstərici - 7,3 milyard dollara çatıb, 2030-cu ilə qədər isə bu rəqəmin 15 milyarda yüksələcəyi proqnozlaşdırılır.
Azərbaycan diplomatiyasının uğurunu daxili dinamikanı nəzərə almadan anlamaq mümkün deyil. Məhz daxili sistemin sabitliyi və modernləşdirilməsi Bakıya fəal xarici siyasət yürütməyə və beynəlxalq arenada öz maraqlarını qətiyyətlə müdafiə etməyə imkan verib.
İqtisadi göstəricilər bu tendensiyanı təsdiqləyir. İqtisadiyyat Nazirliyinin məlumatına əsasən, Azərbaycanın ÜDM-i 2024-cü ildə 5,1 faiz, 2025-ci ilin ilk yarısında isə 5,8 faiz artıb. Neft-qaz sektoru əsas lokomotiv olaraq qalır, lakin onun ÜDM-dəki payı tədricən azalır - 2015-ci ildəki 42 faizdən 2025-ci ildə 28 faizə düşüb. Neft-qaz asılılığı artıq diversifikasiya olunmuş iqtisadi modelə yer verir: qeyri-xammal ixracının payı 37 faizə çatıb, emal sənayesi məhsullarının ixracı isə 2025-ci ilin ilk rübündə 18 faiz artıb.
İnfrastruktur sahəsinə yatırımlar da artımın mühüm amilinə çevrilib. "Azərbaycan 2030" proqramı nəqliyyat, enerji və rəqəmsal infrastruktur sahələrinə 40 milyard manatdan artıq investisiya yatırılmasını nəzərdə tutur. Təkcə 2025-ci ildə 340 km yeni dəmir yolu və 280 km avtomobil yolu istifadəyə verilib, azad olunmuş ərazilərdə üç aeroportun rekonstruksiyası başa çatdırılıb. Bu layihələr təkcə daxili iqtisadiyyatı stimullaşdırmır, həm də ölkənin tranzit potensialını xeyli artırır.
Azərbaycanın 2025-ci il xarici siyasətini əvvəlki mərhələlərdən əsaslı surətdə fərqləndirən cəhət reaktiv modeldən proaktiv modelə keçid oldu. Bakı artıq çağırışlara cavab vermir - onları özü formalaşdırır. Bu yanaşmanın nümunələri açıq şəkildə görünür:
1. Qəbələ sammitində irəli sürülən "Türk Logistika Dəhlizi" təşəbbüsü Xəzərdən Adriatik dənizinə qədər uzanan infrastruktur layihələrini birləşdirir.
2. 2021-ci ildə qeyri-mümkün görünən "3+3" formatı (Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan + Rusiya, Türkiyə, İran) tədricən regional dialoq platformasına çevrilir.
2. Brüssel və Ankarada müzakirə edilən Cənubi Qafqaz Enerji Koordinasiya Şurasının yaradılması təşəbbüsü xarici müdaxilə olmadan regional enerji axınlarını tənzimləyən presedent ola bilər.
Ziddiyyətlərin qalmaqda davam etdiyi sahələrdə belə - məsələn, Ermənistanla sərhədin demarkasiyası məsələsində - temp diktə edən tərəf Azərbaycandır. 2023-cü ildən bəri 170 km-lik sərhəd artıq demarkasiya olunub, 2025-ci ilin sonuna qədər daha 120 km üzrə işlərin başa çatdırılması planlaşdırılır. Bu isə sülh sazişinin imzalanması üçün yol açır. Diplomatik mənbələrin məlumatına görə, sənədin 85 faizi artıq razılaşdırılıb.
Beynəlxalq analitik mərkəzlər Azərbaycanı növbəti onilliyin əsas regional güc mərkəzlərindən biri kimi qiymətləndirirlər. 2025-ci ilin sentyabrında "Atlantic Council" tərəfindən dərc edilən hesabatda ölkənin üç strateji ssenaridə sistemqurucu rol oynaya biləcəyi qeyd olunur. Birinci ssenari - Avrasiyanın enerji habı kimi çıxış etməkdir. 2030-cu ilə qədər Azərbaycan Avropaya illik 25 milyard kubmetrə qədər qaz ixrac edə və 8 QVt-a qədər "yaşıl" enerji sata bilər. Bu, ölkəni qitənin beş ən böyük enerji təchizatçısından birinə çevirəcək və Avropa İttifaqı ilə danışıqlarda mövqelərini daha da gücləndirəcək. İkinci ssenari - Asiya ilə Avropa arasında logistika körpüsünə çevrilməkdir. Orta Dəhliz və Zəngəzur marşrutunun tam potensialı reallaşarsa, Azərbaycan üzərindən yük axını illik 45 milyon tonu keçə bilər ki, bu da bəzi tranzit növləri üzrə Süveyş kanalının göstəricilərinə bərabərdir. Bu, ölkəyə davamlı gəlir gətirəcək və qlobal ticarətdə strateji əhəmiyyət qazandıracaq. Üçüncü ssenari isə - Cənubi Qafqazda siyasi balans mərkəzi rolunu oynamaqdır. Mövcud diplomatik kursun qorunması halında Azərbaycan İranla Qərb, Rusiya ilə Türkiyə, Çinlə Avropa İttifaqı arasında münaqişələrin tənzimlənməsi üçün platformaya çevrilə bilər. Onun neytrallığı və praqmatizmi qlobal turbulentlik dövründə ölkəyə unikal üstünlük təmin edir.
Cəmi beş il ərzində Azərbaycan təcrid olunmağa çalışılan bir dövlətdən bölgədə onsuz heç bir ciddi qərar qəbul edilə bilməyən əsas oyunçuya çevrildi. Qarabağdakı qələbə bu transformasiyanın başlanğıcı oldu, lakin sonu deyil. Həqiqi uğur döyüş meydanında deyil, danışıqlar masasında qazandı - burada Bakı yalnız öz maraqlarını müdafiə etməyi deyil, yeni reallıq formalaşdırmağı da bacardığını sübut etdi.
Bu reallıq çoxqatlıdır. O, geosiyasi müstəqilliyi, iqtisadi dayanıqlığı, nəqliyyat əlaqəliliyini və enerji gücünü özündə birləşdirir. O, Azərbaycanın Vaşinqtondan Pekinə, Ankaradan Moskvaya qədər hamı ilə danışmaq, eyni zamanda öz maraqlarına sadiq qalmaq bacarığı üzərində qurulub. O göstərir ki, qlobal qarşıdurmalar dövründə belə, ideologiyadan daha güclü olan praqmatizmə və blok mənsubiyyətindən daha vacib olan suverenliyə əsaslanan xarici siyasət qurmaq mümkündür.
Əgər Bismark siyasəti "mümkün olanın sənəti" adlandırırdısa, Prezident İlham Əliyev üçün o, "qeyri-mümkünü reallığa çevirmə sənəti"nə çevrilib. Və bu, post-Qarabağ dövrünün əsas dərsidir: hərb qələbə qazana bilər, amma tarixi yalnız diplomatiya qazanır.
