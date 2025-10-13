https://news.day.az/world/1787906.html Трамп поблагодарил Эрдогана Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе выразил благодарность Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Как передает Day.Az, он подчеркнул, что ценит дружбу с турецким лидером и назвал его отличным, замечательным человеком.
