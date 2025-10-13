Трамп представил план мира и развития для Газы

Президент США Дональд Трамп обратился к Кнессету с призывом к началу новой эры стабильности и развития для Израиля и сектора Газа, сообщает Day.Az.

"Хочу поздравить вас с тем, что у вас хватило смелости сказать: мы победили, и теперь давайте наслаждаться жизнью, восстановим Израиль и сделаем его сильнее, больше и лучше, чем когда-либо прежде", - подчеркнул Трамп.

Президент США отметил важность восстановления стабильности и достоинства в Газе: "Жители Газы должны сосредоточиться на обеспечении основ стабильности, безопасности, достоинства и экономического развития, чтобы их дети наконец могли жить лучшей жизнью, которой они действительно заслуживают".

Трамп объявил о создании "Совета мира" - многосторонней инициативы по восстановлению Газы, подчеркнув значительную финансовую поддержку со стороны арабских и мусульманских стран. "Многие арабские государства заявили, что готовы выделить огромные средства на восстановление Газы. И я уверен, что это состоится", - сказал он.