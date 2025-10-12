https://news.day.az/society/1787644.html В Гейчае произошел крупный пожар в лесопильном цехе - ФОТО На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в цехе на территории города Гейчай. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС. Отмечается, что в связи с информацией на территорию немедленно были направлены силы Гейчайской пожарной части Государственной противопожарной службы МЧС.
В Гейчае произошел крупный пожар в лесопильном цехе - ФОТО
На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в цехе на территории города Гейчай.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Отмечается, что в связи с информацией на территорию немедленно были направлены силы Гейчайской пожарной части Государственной противопожарной службы МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось предотвратить распространение пожара.
В настоящее время продолжаются меры по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
