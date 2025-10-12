В Гейчае произошел крупный пожар в лесопильном цехе

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в цехе на территории города Гейчай.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отмечается, что в связи с информацией на территорию немедленно были направлены силы Гейчайской пожарной части Государственной противопожарной службы МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось предотвратить распространение пожара.

В настоящее время продолжаются меры по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.