В этих частях одного из бакинских поселков не будет света
С целью улучшения электроснабжения в поселке Масазыр Абшеронского района будут проводиться ремонтно-восстановительные работы в местной электрической сети.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Азеришыг", в связи с проведением работ 11 октября 2025 года с 10:00 до 16:00 подача электроэнергии будет ограничена по улицам Ильяса Байрамова, Мубариза Ибрагимова, Салатын Аскеровой, Али Мустафаева, Хакима Аббасова, Муртузы Мухтарова, Истиглал и Агахана Абдуллаева, а также в жилых массивах Зангилан, "Rahat Nəfəs", "4 Qardaş" МТК, "PARK Salori", "AAAGF" МТК, "Viktoriya" МТК и "Дом выпускников".
После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более стабильным и качественным электроснабжением, - отметили в компании.
