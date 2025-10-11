https://news.day.az/sport/1787424.html

Бахлул Мустафазаде признан лучшим игроком матча Франция-Азербайджан

Футболист сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде признан лучшим игроком матча Франция-Азербайджан. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sofascore, защитник набрал 7,7 балла по 10-бальной шкале, пять раз отобрал мяч у соперника, заблокировал восемь ударов и дважды перехватил мяч. Такая игра принесла команде значительную пользу в обороне.