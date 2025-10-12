Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов в результате столкновений между военными из двух стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующую информацию приводит телеканал Geo.

"Пакистан занял 19 афганских пунктов вдоль границы", - говорится в сообщении.

Издание утверждает, что Афганистан использовал эти пункты для осуществления атак по территории Пакистана.

До этого афганское минобороны объявило об окончании "операции возмездия" против Пакистана. Операция включала меры против центров сил безопасности Пакистана вдоль линии Дюранда.

За день до этого сообщалось, что на афгано-пакистанской границе разгорелись ожесточенные бои. Наиболее интенсивные стычки произошли в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. СМИ писали, что в столкновениях пакистанская сторона потеряла пять военнослужащих.