Пользователи нашли способы обхода ограничений настройки Windows 11

Несмотря на ужесточение Microsoft ранее известных способов активации Windows 11 без подключения к интернету и создания локальной учетной записи, пользователи оперативно нашли новые решения. Энтузиасты уже опубликовали инструкции, позволяющие завершить первичную настройку системы без учетной записи Microsoft, сообщает NotebookCheck, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один из популярных методов предполагает временное отключение интернета и выполнение ряда команд через консоль. Другой способ предложил пользователь X (ранее Twitter) под ником @GreepTheSheep, а дополнительную подборку рабочих методов представил эксперт по продуктам Microsoft Вадим Стеркин. Все они позволяют установить Windows 11 с локальной учетной записью даже в последних сборках операционной системы.

Microsoft, вероятно, продолжит закрывать подобные лазейки. По заявлениям компании, настройка системы без учетной записи Microsoft может ограничить функциональность и повлиять на безопасность устройства. Однако на данный момент новые обходные пути продолжают успешно работать.