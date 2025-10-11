Samsung представила дешевый и мощный смартфон

Компания Samsung представила дешевый смартфон Galaxy M17, получивший качественный дисплей и тройную камеру с оптической стабилизацией изображения. Об этом сообщает портал GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка оснащена 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 1100 нит. Дисплей защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией, дополнена 5-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и макромодулем на 2 Мп. Спереди предусмотрена 13-мегапиксельная селфи-камера.

За производительность смартфона отвечает фирменный чип Exynos 1330, дополненный 4 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить еще до 2 ТБ с помощью microSD-карты. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Samsung Galaxy M17 поставляется с предустановленной оболочкой One UI 7 на базе Android 15. Среди прочих особенностей отмечается наличие гибридного слота для двух SIM-карт, сканера отпечатков пальцев на боковой панели, а также степень защиты IP54.

Samsung Galaxy M17 предлагается по цене от 12,4 тыс. индийских рупий.