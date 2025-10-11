Раскрыта внешность обновленного Kia Sportage

В базе данных министерства промышленности и информационных технологий Китая появилась информация об обновленном кроссовере Kia Sportage, сообщает Autohome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль получил новый дизайн передней части, включая бамперы, фары и решетку радиатора. Передний бампер кроссовера стал массивнеее и получил серебристую декоративную накладку. На двери багажного отсека Sportage предусмотрен спойлер, задние фонари соединены декоративной черной полосой.

На китайском рынке автомобиль будет доступен с двумя турбомоторами, рабочим объемом 1,5 л и 2 л и мощностью 200 л.с. и 244 л.с. соответственно. Среди оборудования - панорамная крыша с люком, камеры кругового обзора, колесные диски посадочным диаметром 17 или 18 дюймов.