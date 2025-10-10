Əminə Yusifqızı ilə vida mərasimi keçirilir

Ötən gün 89 yaşında vəfat edən Xalq artisti Əminə Yusifqızı ilə vida mərasimi keçirilir.

Day.Az xəbər verir ki, vida mərasimi Təzəpir məscidində baş tutur.

Vida mərasimində mərhum sənətkarın yaxınları, ictimaiyyət nümayəndələri, sənət yoldaşları iştirak edirlər.

Mərasimdən sonra mərhumun nəşi dəfn edilmək üçün "Qurd qapısı" qəbiristanlığına aparılacaq.

Xəbər yenilənəcək