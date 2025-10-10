https://news.day.az/azerinews/1787106.html Əminə Yusifqızı ilə vida mərasimi keçirilir - FOTO Ötən gün 89 yaşında vəfat edən Xalq artisti Əminə Yusifqızı ilə vida mərasimi keçirilir. Day.Az xəbər verir ki, vida mərasimi Təzəpir məscidində baş tutur. Vida mərasimində mərhum sənətkarın yaxınları, ictimaiyyət nümayəndələri, sənət yoldaşları iştirak edirlər.
