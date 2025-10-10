В Азербайджане предложили ужесточить ответственность за незаконное использование биоданных

Уголовное преследование и защита общественных интересов в случаях незаконного использования биометрических данных являются одной из основных функций прокуратуры.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник отдела кибербезопасности Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Азербайджана Айдын Вердиев в ходе выступления на панельной сессии, посвященной биометрии, в рамках фестиваля кибербезопасности CIDC 2025 - Critical Infrastructure Defence Challenge.

Он сказал, что в условиях стремительного развития технологий правовые механизмы должны соответствовать темпам этой динамики.

"В этой связи особое значение приобретает ужесточение ответственности за незаконное использование биометрических данных, отражение современных международных стандартов в национальном законодательстве, изучение международного опыта и его применение в нашей стране, а также просвещение граждан в этой области", - отметил он.

Начальник отдела подчеркнул, что регламент GDPR Евросоюза предъявляет серьезные требования к защите биометрических данных.

"Хотя мы не являемся участником этой системы, основные положения GDPR учтены в нашем законодательстве. Полагаю, что в будущем и в нашей стране будут применяться более строгие механизмы в этой сфере", - сказал он.

Он отметил, что защита биометрических данных - это не только юридический вопрос, но и вопрос национальной безопасности.