Эти лекарства будут предоставляться за счёт обязательного медстрахования

В Азербайджане будет внедрен поэтапный подход к обеспечению лекарственными средствами, выписываемыми по рецепту в амбулаторных условиях, за счет средств обязательного медицинского страхования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, в настоящее время ведется работа над созданием соответствующих технологических интеграций, механизмов сотрудничества с аптеками и системы отчетности.

Этот шаг направлен на снижение финансовой нагрузки на граждан в процессе лечения, а также на обеспечение их непрерывного доступа к медицинским услугам.

Руководитель отдела по связям с общественностью Агентства Лейла Лятифова отметила, что ведется работа по формированию правовых и технических механизмов для реализации данной системы.

Также сообщается, что подготовка системы планируется завершить до конца текущего года, а покрытие стоимости указанных лекарственных средств за счёт страхования предусмотрено на следующий год.

