Принц Уильям вручит экопремию на COP30 в Бразилии

Принц Уэльский Уильям примет участие в решающем климатическом саммите ООН - COP30, который пройдет в следующем месяце в Бразилии. При этом вопрос об участии премьер-министра Великобритании в мероприятии пока остаётся открытым.

Как передает Day.Az со ссылкой на информацию британского издания The Guardian, принц Уильям вручит экологическую премию Earthshot, учреждённую для поощрения инновационных решений в области защиты окружающей среды, а также примет участие во встрече представителей более 190 государств, которая состоится в бразильском городе Белен.

Эксперты-экологи положительно оценили участие принца в саммите. Соучредитель консалтинговой компании Futerra Солитер Таунсенд подчеркнула, что присутствие наследника британского престола придаст дополнительный импульс предстоящим переговорам, на которых мировому сообществу предстоит согласовать новые цели по сокращению выбросов парниковых газов.

"Посещение принцем Уильямом конференции COP - это, безусловно, элемент публичности, однако это не делает его менее значимым. COP уже давно превратился не только в переговорную площадку, но и в важный символический процесс. Участие принца, вероятно, вдохновит других лидеров на решительные действия и привлечёт внимание мировых СМИ", - отметила Таунсенд.

По её словам, появление принца Уильяма обеспечит событию широкий общественный резонанс: "В эпоху, когда климатические риски усиливаются, а внимание к ним ослабевает, любые шаги, способствующие привлечению внимания, заслуживают поддержки".