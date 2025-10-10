Запуск формата "СНГ+" откроет новые возможности для Содружества

Главное внимание на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе было сосредоточено на повышении эффективности работы Содружества и укреплении его позиций на международной арене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, выступая на брифинге по итогам заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе.

По его словам, особое внимание было уделено продвижению положительного имиджа СНГ и расширению его взаимодействия с международными и региональными структурами.

"В данном контексте активно продвигалось взаимодействие по укреплению имиджа СНГ на международной арене, в том числе за счет расширения сотрудничества Содружества с ООН, ШОС, ОДКБ и другими региональными организациями", - отметил министр.

Он подчеркнул, что важным шагом стало принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о взаимодействии ООН с СНГ, инициированной Республикой Таджикистан.

Кроме того, Мухриддин сообщил, что главы государств подписали решения о запуске нового формата работы - "СНГ плюс", а также о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.

"Убеждены, что эти решения будут способствовать международной активности нашей организации и повышению ее имиджа и представленности на международной арене", - подчеркнул глава таджикской дипломатии.