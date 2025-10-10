Встреча в Душанбе положила начало восстановлению азербайджано-российских отношений.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, директор Центра стратегических исследований (РФ) стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

По его мнению, встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина в Душанбе говорит о многом, и прежде всего о том, что у лидеров стран есть понимание, что любые вопросы, любые недоговорённости можно решать и путём открытости отношений.

"Владимир Путин вновь подчеркнул, что Москва возьмёт под полный контроль расследование самой болезненной для Азербайджана темы - крушения самолёта AZAL, и доведёт до Баку все детали произошедшего. Ведутся разбирательства, и Президент Ильхам Алиев с пониманием отнёсся к этим доводам. По всей видимости, после этой встречи отношения между странами начнут постепенно восстанавливаться", - сказал российский эксперт.

Он отметил, что, хотя полное согласие пока не достигнуто, между странами сохраняется потенциал для диалога, и отношения будут поступательно развиваться.

"Диалог будет налаживаться, и это положительная тенденция, ведь мы всегда были дружественными странами, и я надеюсь, что так будет и впредь", - сказал Евгений Михайлов.