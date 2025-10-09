USACC организует торговую миссию США по цифровым технологиям в Азербайджан

Американо-Азербайджанская торговая палата (United States-Azerbaijan Chamber of Commerce, USACC) в партнерстве с министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана организует торговую миссию США по цифровым технологиям в Азербайджан, которая пройдет с 17 по 21 ноября 2025 года в рамках проведения в Баку Всемирной конференции по развитию электросвязи (World Telecommunication Development Conference 2025, WTDC).

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на USACC.

Как отмечается, цель миссии - установить взаимодействие между ведущими американскими компаниями в сфере цифровых технологий и ИКТ и представителями государственных структур и частного сектора Азербайджана, а также стран Кавказа и Центральной Азии. Участники смогут обсудить перспективы сотрудничества, инвестиционные возможности и развитие партнерств в стремительно растущей цифровой экономике.

Отметим, что WTDC является флагманским мероприятием International Telecommunication Union (ITU) и проводится раз в четыре года. Конференция направлена на ускорение цифровой трансформации, сокращение цифрового разрыва и обеспечение всеобщей подключенности.

В 2025 году Азербайджан примет WTDC с 17 по 28 ноября, объединив более 1 000 мировых лидеров из числа представителей правительств, частного сектора и академических кругов. Мероприятие предоставит участникам высокоуровневую платформу для формирования глобальной стратегии развития ИКТ и телекоммуникаций.

В рамках сотрудничества с министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и другими госструктурами USACC представит инновационные технологии и решения американских компаний на этом значимом международном форуме.